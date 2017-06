Conférence 16 juin : A quoi ça sert d'Apprendre par Philippe Lacadée Cunfarenza di Philippe Lacadée, vennari u 16 di ghjungnu, intrata di rigalu

Vendredi 16 juin 2017 à 18h30

Entrée Libre



Dans le cadre de son cycle de conférences et débats, la Ville d’Ajaccio en partenariat avec le CAPE et l’ACF Restonica, propose une rencontre autour de la question : "A quoi ça sert d'apprendre?" avec le Docteur Philippe Lacadée, psychiatre, psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages qui font référence.





Proposition est faite à tous de réfléchir, ensemble, à de nouvelles façons de rendre le savoir désirable.



Ainsi, la conférence sera suivie d'une conversation entre le public, Philippe Lacadée et ses invités (Mr le Recteur-sous réserve, Jérôme Ferrari, Marie Josée Raybaud, Frederic Purschet etc….)

Selon les termes de Philippe Lacadée " Pour une école au coeur de la vie: plaisir d'apprendre et découverte de l'Autre. L'univers de l'école n'est pas organisé pour satisfaire directement les pulsions de l'enfant. Cela nourrit les tensions actuelles entre élèves et professeurs: agressivité, injures, absentéisme, marginalisation, repli sur soi, d’où l'importance de réfléchir avec les professeurs aux moyens de mettre en mouvement, pour chaque élève, son désir d'apprendre et de s’ouvrir à l’altérité. Que cache la violence à l’école ? Comment faire avec les élèves « difficiles » ? Pourquoi certains enfants n'aiment-ils pas l'école et n'y a t-il pas à prendre point d'appui de leurs erreurs ou échecs plutôt que de les stigmatiser? Comment motiver les élèves? Quand l'école peut-elle faire appel à la psychanalyse, qu’est-ce que cela peut apporter à un enfant ou aussi bien à l'enseignant ? etc. Il faut délivrer des connaissances et enseigner ce qu'est l'être humain ".

RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80

Son livre ‘La vraie vie à l’école, la psychanalyse à la rencontre des professeurs et de l'école" est issu d’une expérience de terrain, de la confrontation à cette question essentielle, très actuelle. Nos jeunes, en effet, nous interrogent sur ce point, à l'école, à la maison, dans les services spécialisés, où les difficultés scolaires, d'apprentissage ou de comportement, sont parmi les principaux motifs de consultation. Nombre d'élèves pensent que "leur vraie vie" est ailleurs qu'à l'école.Proposition est faite à tous de réfléchir, ensemble, à de nouvelles façons de rendre le savoir désirable.Ainsi, la conférence sera suivie d'une conversation entre le public, Philippe Lacadée et ses invités (Mr le Recteur-sous réserve, Jérôme Ferrari, Marie Josée Raybaud, Frederic Purschet etc….)Selon les termes de Philippe Lacadée " Pour une école au coeur de la vie: plaisir d'apprendre et découverte de l'Autre. L'univers de l'école n'est pas organisé pour satisfaire directement les pulsions de l'enfant. Cela nourrit les tensions actuelles entre élèves et professeurs: agressivité, injures, absentéisme, marginalisation, repli sur soi, d’où l'importance de réfléchir avec les professeurs aux moyens de mettre en mouvement, pour chaque élève, son désir d'apprendre et de s’ouvrir à l’altérité. Que cache la violence à l’école ? Comment faire avec les élèves « difficiles » ? Pourquoi certains enfants n'aiment-ils pas l'école et n'y a t-il pas à prendre point d'appui de leurs erreurs ou échecs plutôt que de les stigmatiser? Comment motiver les élèves? Quand l'école peut-elle faire appel à la psychanalyse, qu’est-ce que cela peut apporter à un enfant ou aussi bien à l'enseignant ? etc. Il faut délivrer des connaissances et enseigner ce qu'est l'être humain ".Direction de la culture / Espace Diamant04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr

Accueil Envoyer à un ami Imprimer