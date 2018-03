Conférence ; L’Ajaccio des Bonaparte. Par Antoine Marie Graziani.

Dans le cadre du cycle de conférences et débats à l’Espace Diamant, la Ville d’Ajaccio et les Editions Piazzola proposent en exclusivité, une rencontre à propos de l’ouvrage « L’Ajaccio des Bonaparte, Une famille, une ville. 1514-1793 » par Antoine Marie Graziani, Historien. Cette conférence animée par l’auteur de l’ouvrage et suivie de dédicaces, aura lieu lundi 26 mars 2018 à 18h30 à l’Espace Diamant. « Depuis l’installation de Francesco le Maure en 1514 à la fuite de Napoléon avec sa famille en 1793, les Bonaparte ont occupé une place de choix à l’intérieur du système oligarchique à la tête de la communauté ajaccienne. Soldats dans un premier temps, hommes de loi ensuite, marchands à l’occasion, ils furent surtout, à l’image des principales familles ajacciennes, des rentiers de la terre, louant à l’État, à la communauté, à l’évêque d’Ajaccio ou aux seigneurs de Bozzi-Ornano des terres puis en les sous-louant à des bergers ou des agriculteurs venus des communautés environnantes. L’Ajaccio des Bonaparte, Une famille, une ville offre donc la particularité de mener une enquête en s’appuyant sur le parcours de cette famille. Il nous renseigne en même temps sur la manière dont Ajaccio a été créée et s’est développée entre 1492 et 1793, et s’est forgé son identité. D’abord ville essentiellement génoise, elle s’est considérablement « corsisée » par l’installation de familles insulaires et par des alliances familiales. Tandis que son développement hors-les-murs, à travers la création du Borgu voyait l’installation, selon les propos d’un évêque de l’époque, d’une population di zappa e di rete, créant une dynamique urbaine nouvelle. » RENSEIGNEMENTS Direction de la culture / Espace Diamant 04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr