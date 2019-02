Concours de dessin "dessine ton quartier" Cuncorsu di dissegnu "dissegni u to quartieru"



Le secours catholique organise, en partenariat avec la Maison de Quartier des Cannes, un concours de dessin pour les enfants de 7 à 11 ans. Le thème : "dessine ton quartier".



Le concours se déroulera à la Maison de Quartier des Cannes :

les mercredis 13, 20, 27 février 2019, et le 13 mars 2019

de 14h00 à 16h00.

Le dessin gagnant sera annoncé le 20 mars autour d'un goûter, à la Maison de Quartier à 14h00.



Le dessin gagnant sera l'emblème du développement social du quartier des Cannes.



Les inscriptions se font auprès de Lula et Clémentine au 04 95 21 23 86

La présence des parents est obligatoire durant toute la séance .



Clémentine TASTET

Volontaire Service Civique

Délégation de la Corse

6 bd Danielle Casanova

20000 Ajaccio

CONCOURS.pdf (580.88 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer