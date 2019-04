Chaque toile présentée sans encadrement devra avoir un format minimal de (25F) 81 x 65cm et un maximum de (40F) 100x81cm. Ce concours aura lieu durant l’été 2019 et sera reconduit tous les ans à la même période. Le sujet concernera uniquement le thème

de Napoléon et de l’Empire. Une première sélection se fera par le futur jury sur dossier et seuls, ces lauréats, auront la possibilité de participer au concours « Peins moi Napoléon » et d’exposer dans un lieu à définir à Ajaccio durant les mois de juillet et août.

La remise des prix se fera lors d’une cérémonie officielle dans les salons napoléoniens par Monsieur le maire, Laurent Marcangeli début juillet. La date précise sera communiquée ultérieurement. Tous les participants seront conviés à cet événement et les gagnants, contactés au préalable, devront être présents ou représentés.



Le 1er prix du concours : 4000 € offerts par la Mairie.

En contrepartie, le gagnant s’engage à offrir son tableau à la Mairie d’Ajaccio, au futur musée napoléonien. Ce dernier sera exposé, dans la salle dédiée à l’art contemporain.



Le 2e prix : une traversée pour 2 personnes aller retour avec cabine et voiture Ajaccio-Marseille avec notre partenaire la Compagnie La Méridionale.



Le 3e prix : un Ipad offert par notre partenaire Napstore Ajaccio.

Les inscriptions doivent être envoyées au plus tard le 1er juin 2019, grâce au formulaire

ci-dessous et uniquement par e-mail à l’adresse suivante : peinsmoinapo@ville-ajaccio.fr