Concours « Librettu di famiglia » : Et le lauréat est ... Du 7 novembre au 9 décembre, la Ville d’Ajaccio à l’initiative de Christophe Mondoloni, adjoint à la langue et à l’identité ajaccienne lançait un concours pour illustrer son nouveau livret de naissance et de famille « Librettu di famiglia ». Le jury chargé de départager les candidats s’est réuni jeudi 15 décembre.



Sept candidats en lice

Depuis le 7 novembre, la Ville d’Ajaccio a lancé un concours d’illustrations ouvert aux artistes, graphistes et dessinateurs pour imaginer son Librettu di famiglia, un nouveau document à valeur symbolique et non juridique, imaginé par les équipes du service langue et culture corse de la Ville d’Ajaccio pour promouvoir la langue corse et sa présence dans l’offre administrative.



Les participants ont eu jusqu’au 9 décembre pour répondre à la commande de la municipalité et à son cahier des charges.

Le 15 décembre dernier, le jury de sélection, composé de deux élus et d’un artiste, s’est réuni pour départager les illustrations présentées par les sept candidats en lice.

Pour rappel, le concours a doté le gagnant d’une prime de 1500 euros et d’une bague connectée Aeklys.



Disponible dès le printemps 2023

Ainsi, les votes comptabilisés par Christophe Mondoloni, Annie Sichi, adjointe aux ressources humaines et, Julien Osty, dessinateur de presse ont permis de distinguer le travail de Karine Goupil, 51 ans, graphiste de formation, domiciliée à Appietto.

Le vote s’est fait de manière anonyme selon un classement personnel se basant sur des critères à la fois techniques et esthétiques en cohérence avec la charte graphique de la Ville.

L’illustration retenue est destinée à intégrer la première de couverture du Librettu au même titre que trois autres illustrations que devra réaliser la lauréate dans le cadre de son contrat.

Le Librettu di famiglia sera édité sur l’année à 1500 exemplaires.

Il sera remis officiellement au public par le service État civil lors d’une déclaration de mariage, de PACS ou de naissance dès la fin du premier trimestre 2023.

Il se compose de trois parties (couple, naissance, arbre généalogique).

En plus des informations reliées à l’État civil, il sera agrémenté de chansons corses (2 sérénades et 2 berceuses) libre de droit et des illustrations de Karine Goupil.

La famille est au cœur de la transmission des langues, des savoirs et des valeurs corse, le Librettu y a toute sa place.



Les participants au concours Flori virginie

André Frédéric

Jeune Jonathan

Goupil Karine (gagnante)

Andreani Marie caroline

Pozzo di borgo Karine

Vignocchi Sébastien

L’illustration lauréate

