Concerts et spectacles au Kiosque de la place du Diamant Cuncerti è spittaculi annant'à a piazza di u Diamanti pà u marcatu di Natali

17h30 : Inauguration du Marché par le maire et les élus du Conseil Municipal.

17h50 Défilé de mode : My Dolls





Dimanche 10 décembre 10h00 - 20h00

Exposition sculptures en bois flotté par Acqualegnu



Vendredi 15 décembre 18h00

Concert du groupe “I Fughjiccia”



Samedi 16 décembre

15h00 : Danses du Second Empire avec Danses Kallisté

18h00 : Concert “Ci campemu” studelli di cantu di l’associu Filu d’Amparera



Dimanche 17 décembre 18h30

Concert “A squadra di babbu Natale”



Vendredi 22 décembre 10h00-14h00 : Vincent Tabarani vous livre ses secrets de chef !

Démonstrations et dégustation de recettes à base de produits corses.

18h00 : Concert “I Maistrelli” spectacle, Incanti di Natale



Samedi 23 décembre

23h00 : Remise des Prix du City Trail impérial



Jeudi 28 décembre 14h00 et 15h00 : Contes de Noël, racontés et joués par Paul Mancini

durée : 35 minutes

A partir de 4 ans.

18h00 : Orchestru naziunale di musica populare corsu



Vendredi 29 décembre

14h00 et 15h00 : Contes de Noël, racontés et joués par Paul Mancini

durée : 35 minutes

A partir de 4 ans.

18h30 : Défilé coiffure de la Saint Sylvestre



Samedi 30 décembre

18h00 : Gabriella Cassidu



Jeudi 4 janvier

18h00 : “Canti corsi” avec le groupe Isula bella



Vendredi 5 janvier

18h00 : “Soirée découverte des jeunes talents corses”



Samedi 6 janvier

17h00 : Récital Marina Lucci

18h00 : Ricordu di Petru Pà









Accueil Envoyer à un ami Imprimer