Concertation secteur Maréchal Ornano, Diamant et avenue de Paris, jeudi 12 septembre 18h Cuncirtazioni pà quelli chì stani in a stretta Marisciallu Urnanu, piazza di u Diamanti è u corsu Ginirali Leclerc, u 12 di sittembri in casa cumuna à 6 ori

Riverains, syndics et conseils syndicaux du secteur Maréchal Ornano, Diamant et avenue de Paris, sont invités à échanger avec des élus, des techniciens, des directeurs de services autour de différentes thématiques touchant au cadre de vie. Propreté, collecte des ordures ménagères, stationnement, circulation, réseaux d'eau...





Retrouvez ici les documents présentés lors d’une même réunion.



Rendez-vous ce jeudi 12 septembre à 18h00, salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville.Retrouvez ici les documents présentés lors d’une même réunion. https://www.ajaccio.fr/Les-actions-pour-developper-une-culture-de-la-participation-aux-projets-de-la-ville_a8273.html

Accueil Envoyer à un ami Imprimer