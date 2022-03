Concertation quartier de la Miséricorde : nouvelle date pour l'atelier d'échanges L'atelier d'échange thématique aura lieu le 4 avril 2022 à 17h dans la salle du conseil municipal.



Le futur EcoQuartier de la Miséricorde doit permettre de faire la ville sur la ville, en valorisant le site de l’ancien hôpital et ses abords et en le reliant au centre ville. Soit 9 ha de friche à réaménager et à repenser avec la population ajaccienne. Participez à la grande concertation .



NOUVELLE DATE

4 avril 2022

Atelier multithématique / à partir de 17h00 sans inscription / salle du Conseil Municipal

Ces échanges permettront de présenter les éléments de diagnostic et les principaux enjeux identifiés, d’affiner les objectifs fixés pour cette opération et de travailler sur les conditions de réussite du projet. LE COMPTE RENDU

Un premier bilan de cette première phase de concertation sera édité sur la base des contributions, avis et questions recueillies dans le cadre du dispositif. Cette synthèse de l’ensemble des expressions collectées, permettra de présenter les orientations préconisées et le programme prévisionnel de l’opération inspirés des observations et des propositions émises par le public. Ce bilan sera soumis au Conseil Municipal en avril 2022.



La concertation se poursuivra au-delà de cette première phase de concertation. Chaque nouvelle phase de concertation fera l’objet d’un bilan.



La Miséricorde, un nouvel écoquartier au coeur d'Ajaccio



Il est déjà appelé la Miséricorde par les Ajacciens. L’hôpital étant transféré dans le courant de l’été au Stiletto, il sera donc bientôt question de l’écoquartier. Le déménagement de l'établissement de santé, va libérer environ 9 ha de terrain à réaménager et à repenser comme une extension du centre-ville. Pour ce faire, la Ville d'Ajaccio lance sa première phase de concertation pour associer les habitants et les usagers du site à la conception du projet et enrichir les études préalables en cours de réalisation.



La participation qualitative d'un maximum de personnes est la condition essentielle pour s’assurer de réaliser un projet adapté, partagé, approprié.



INFORMER, PARTAGER

Comme les autres projets portés par la Ville d’Ajaccio, l’aménagement de cette friche urbaine sur les hauteurs d'Ajaccio sera défini et réalisé en coopération avec les Ajacciens et les habitants de la Capa. Plusieurs opérations de concertation publique seront menées, à toutes les phases du projet. La première phase, qui démarre dès le lancement dès les études préalables, se déroule de la mi-février à la fin du mois de mars 2022. L’objectif de cette première séquence est d’informer, partager et donner la parole aux habitants, mais aussi aux usagers du centre-ville et ce, afin de définir avec eux un projet d’aménagement global répondant aux engagements de la démarche « ÉcoQuartier. »

FAIRE LA VILLE SUR LA VILLE La Miséricorde avec la Citadelle et le Finosello constituent les dernières grandes opportunités d’évolution d'aménagement urbain. Un aménagement frugal qui rompt avec l'étalement urbain pour optimiser l'existant en un projet qui intègre toutes les dimensions du développement durable : de l'usage raisonnée des sols à la gestion du pluvial en passant par la création de bâtiments à énergie positive et aux espaces paysagers.

​UN NOUVEAU MODE D'HABITER La Miséricorde, ancrée sur les hauteurs du centre-ville, constituera une extension de ce dernier avec l'objectif de produire une ville mixte en termes de logements et connectée avec ses différents quartiers : places, lieux publics, mais aussi une meilleure accessibilité et une nouvelle offre de stationnement. La création d’un ascenseur urbain permettra de s’affranchir de la topographie et de compléter les échanges multimodal afin de faciliter les correspondances entre les quartiers. Bâtir un nouvel écoquartier, c'est proposer un nouveau mode d'habiter, c'est améliorer le cadre de vie des Ajacciens, préserver les espaces naturels existants.



SUR L'EXISTANT

Pour Ajaccio, il s’agit d’une opportunité historique de valoriser le centre-ville en investissant les 9 hectares du site qui accueillait jusqu’alors l’hôpital de la Miséricorde. La friche hospitalière qui sera libérée cet été, représente un enjeu fort pour la ville d’Ajaccio car il s’agit de faire la ville sur la ville en évitant ainsi l’étalement urbain tout en répondant au exigence du logement. Cette extension sur l'existant de l'aire urbaine permettra également d’offrir une respiration au centre-ville et de renforcer son attractivité.



AJACCIO 2030 GARDER LA MAIN

Comme pour bon nombre de ses projets, la Ville souhaite garder la maîtrise de cette opération. Dans la droite ligne du programme « Ajaccio 2030 », lancé dès 2014, il s’agit de reprendre pleinement la main sur l’aménagement du territoire ajaccien, dans sa globalité. C’est la raison pour laquelle, la Ville d’Ajaccio à travers sa Société Publique Locale d’aménagement, la SPL Ametarra, se portera acquéreur des terrains de la Miséricorde.



La Ville d’Ajaccio assurera le pilotage de cette opération à travers sa SPL Ametarra. La maîtrise d’ouvrage publique de ce projet doit permettre de maîtriser le foncier, de garder la main sur la programmation et de définir le cadre juridique de la réhabilitation de cette friche urbaine.



PROPRIETAIRE ET PILOTE

L'emprise foncière de la Miséricorde est inclue dans le périmètre de l’Opération de Revitalisation de Territoire qui définit les lignes du projet de territoire que la municipalité et la Capa met en oeuvre. Démarré depuis 2017, il pose les axes stratégiques de développement urbain dans différents domaines : économie, innovation, dynamisme commerciale, transport, mobilité, logement, valorisation patrimoniale et naturelle...



Propriétaire du foncier, pilote de l’opération, la Ville pourra alors réaliser un ÉcoQuartier, qui répond pleinement aux besoins du cœur de ville : de nouveaux équipements publics (culturels, sportifs, de loisirs, de santé, un commissariat de police…), des espaces naturels préservés et des aménagements inscrits dans une démarche écologique, du logement exemplaire en matière de construction…

Les rendez-vous 11 et 12 février 2022

Deux créneaux sur inscriptions

de 10h00 à 12h00

de 14h00 à 16h00

Ateliers en marchant

Cette étape sous forme de visites du site (2 heures environ) a pour objectif de faire connaître le site du futur écoquartier, d’échanger sur les outils de maîtrise d’ouvrage publique de l’opération (SPL, Concession d’aménagement, ZAC…), de présenter la démarche ÉcoQuartier, de discuter des objectifs proposés, de collecter les ressentis, les attentes et les propositions des habitants de l’agglomération et usagers du site.

Les groupes formés de vingt participants seront accompagnés par trois à quatre accompagnateurs.



Visites sur inscription, par mail auprès de la SPL Ametarra : ametarra@ametarra.fr ou par téléphone au : 04 95 74 06 02



Le questionnaire





Accédez ici au questionnaire



8 et 16 février 2022

1er et 3 mars 2022

Les permanences de la SPL Ametara

Quatre permanences d’une demi-journée chacune sont proposée afin de recevoir les personnes ne pouvant pas participer au diagnostic en marchant ou souhaitant prolonger les échanges.



Mercredi 16 février 2022 de 10h00 à 15h00 ;

Mardi 1 er mars 2022 de 10h00 à 15h00 ;

mars 2022 de 10h00 à 15h00 ; Jeudi 3 mars 2022 de 10h00 à 15h00.

4 avril 2022

Atelier multithématiques / à partir de 17h00 sans inscription / salle du conseil municipal

Ces échanges permettront de présenter les éléments de diagnostic et les principaux enjeux identifiés, d’affiner les objectifs fixés pour cette opération et de travailler sur les conditions de réussite du projet.



LE COMPTE RENDU

Un premier bilan de cette première phase de concertation sera édité sur la base des contributions, avis et questions recueillies dans le cadre du dispositif. Cette synthèse de l’ensemble des expressions collectées, permettra de présenter les orientations préconisées et le programme prévisionnel de l’opération inspirés des observations et des propositions émises par le public. Ce bilan sera soumis au Conseil Municipal en avril 2022.



La concertation se poursuivra au-delà de cette première phase de concertation. Chaque nouvelle phase de concertation fera l’objet d’un bilan.



MAIS AVANT...

Celui du site lui-même, pour définir ses atouts et ses contraintes.

Faune et flore

La Ville a confié à la SPL Ametarra la réalisation de certaines études préalables dont la fin est envisagée en juin 2022 :

- Une analyse environnementale du site et notamment la connaissance de la faune et la flore ;

- Une analyse des mobilités à l’échelle du centre-ville ;

- Une réflexion en termes d’urbanisme et d’architecture ;

- Une acquisition de données techniques concernant les sols, les réseaux, le pluvial… ;

- Une première réflexion sur la programmation future du site : équipements, espaces publics, logements, commerces, stationnements, formation, voiries…



Débutée en janvier 2021, les études environnementales nécessitent un an d’observation. La fin des études préalables est ainsi envisagée pour juin 2022.



Ecoquartier, un label Ecoquartier est un label, une marque. Tous les écoquartiers ne sont pour autant identiques, ni n'ont la même forme ou les mêmes caractéristiques. La Ville d'Ajaccio n'est pas novice en la matière puisqu'elle s'est déjà lancée dans la démarche de labelisation avec l'aménagement du futur quartier du Finosello où sera implanté le conservatoire régional de musique, de danse et d'art dramatique Henri Tomasi. Un beau projet que la municipalité met également en oeuvre à travers la libération de ces friches urbaines.



ENGAGEMENTS

Tous les quartiers ayant le label Ecoquartier ont été réalisés suivant la même démarche qui répond à un cadre précis. Celle-ci est basée sur vingt engagements autour de quatre grandes thématiques : « Démarche et Processus » qui renvoie à la gouvernance du projet, son aspect politique et financier ainsi que la manière dont il associe les habitants utilisateurs ;

« Cadre de vie et Usages » qui correspond à tous les aspects sociaux du projet ;

« Développement Territorial » qui touche tous les aspects économiques du projet en se focalisant sur l’économie locale ;

« Environnement et Climat » qui englobe tous ce qui à trait à l’environnement. Le projet est suivi de la signature de la charte à la réalisation des travaux jusque dans le fonctionnement du quartier

PROJET SUIVI

Aucun EcoQuartier ne peut prendre en compte tous les engagements dans leur entièreté, mais ils servent de tuteur, de base de travail et de guide aux aménageurs afin que le maximum de points soient abordés. Une commission d’experts se réunie à chaque phase de la labellisation afin de valider l’avancée du projet et sa conformité vis-à-vis des vingt engagements. Ainsi, le projet est suivi de la signature de la charte à la réalisation des travaux jusque dans le fonctionnement du quartier à posteriori.



La labellisation EcoQuartier est un cadre méthodologique qui à travers la création d’une instance de contrôle de la qualité du projet représente un gage d’une qualité d’usage pour les futurs habitants et utilisateurs du quartier.

Calendrier Il faudra entre trois et quatre ans d’études et de concertation avant de débuter les travaux.



Janvier 2021 – juin 2022 : mandat d’études à la SPL Ametarra

Étude environnementale - Inventaire Faune/Flore

Étude urbaine pour la faisabilité de l’Eco Quartier :

o Urbanisme et architecture

o Paysages

o Mobilités

o Faisabilité opérationnelle technique

o Étude des sols



Mi-février 2022 – fin mars 2022 : Première phase de concertation publique



Mai 2022 : la concession d’aménagement* est confiée à la SPL Ametarra pour les études et les travaux d’aménagement du site



Juillet 2022 : Acquisition des terrains de l’hôpital



Novembre 2022 : Urbanisme transitoire*

o Réouverture de la voie interne de l’hôpital entre la RD et le rondpoint de l’hôpital

o Ouverture d’un parking public au service du centre-ville

o Sécurisation des bâtiments désaffectés



De septembre 2022 à septembre 2025 : trois ans d’études et de mise en place des cadres règlementaires

o Etudes pré opérationnelles et opérationnelles

o Processus règlementaires : évaluations environnementales, règles d’urbanisme, cadre de la réalisation d’un écoquartier



2026 - 2031 : Travaux d’aménagement du site de l’hôpital



Janvier 2022 à 2031 : Dialogue continu sur le projet et les travaux



Ce calendrier pourra être adapté en fonction des conditions sanitaires.

Ajaccio 2030 un projet de territoire Action coeur de ville.pdf (6.9 Mo)



