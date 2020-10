Concert de Tony Fallone

Né en 1993 en Corse, Tony commence le piano à l'âge de 8 ans et obtient son premier diplôme à 13 ans au Conservatoire d’Ajaccio. Il entre ensuite au Conservatoire de Paris avec Brigitte Bouthinon-Dumas, où il obtient son diplôme avec mention deux ans plus tard en piano, musique de chambre, analyse musicale et en harmonie. Il commence à travailler avec le maître français Bruno Rigutto, dont il intègrera sa classe à l'École Normale de Musique Alfred Cortot, en 2010, pour une période de deux ans, quittant l’établissement avec le diplôme d'enseignement supérieur. Il intègre en 2012 le prestigieux Royal College of Music de Londres, dans la classe du concertiste Leon McCawley. Il y obtient un Bachelor et un Master en Piano Performance avec mentions. Tony a participé à de nombreuses masterclasses, telles que le festival Music’Alp à Tignes, l’académie de piano de Nice et la «Music Odyssey» en Grèce, où il a remporté un prix pour sa performance lors du concert final. Il a remporté plusieurs prix dans des concours de piano, notamment le Concours National d'Île-de-France à Paris, le Concours Steinway & Sons Young Talent et le Concours international de piano de Brest. Il a également été finaliste au concours international de piano de Brescia., ainsi qu’à Nice. Il a joué dans de nombreuses salles en France et en Angleterre, telles que le Hall Georges Bernanos à Paris, l'Espace Diamant à Ajaccio, le Théâtre Parvis Saint-Jean à Dijon ou l'Institut CityLit à Londres. Il a joué avec le trompettiste de renommée mondiale Guy Touvron en ouverture du festival de musique «Musique en Chambertin» en Bourgogne et au festival international de jazz «Jazz In’Aiacciu», interprétant un répertoire inspiré par le jazz de Nikolaï Kapustin, Chick Corea et Georges Gershwin, devenant ainsi le premier musicien classique à y participer.