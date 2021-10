Concert Keren Ann et le Quatuor Debussy Cuncertu di Keren Ann è u Quatuor Debussy, marti u 12 d'uttrovi à 8 ori è mezu à u Spaziu Diamanti

Mardi 12 octobre 20h30 à l'Espace Diamant



Keren Ann charme, envoute, provoque des frissons... Avec le quatuor Debussy, elle survole des nappes de violons, sa guitare se fait rock et folk, et sa voix atteint des sommets.



Tarif C



Keren Ann et le quatuor Debussy

Depuis leur rencontre et leur tournée, l’amitié entre Keren Ann et le Quatuor Debussy s’est renforcée, au point d’imaginer ensemble une nouvelle série de concerts à l’occasion de la sortie du dernier album de la chanteuse. Cette artiste aux multiples facettes (compositrice, pianiste et guitariste aux accents folk et rock, auteur entre autres du mythique Jardin d’hiver) revisite spécialement Bleue, son dernier disque sorti en mars 2019, en compagnie des cordes subtiles du quatuor ; des titres entremêlés aux plus beaux morceaux du répertoire de Keren Ann. Une collaboration artistique exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte.



Keren Ann II Voix, guitare

Quatuor Debussy II

Christophe Collette et Marc Vieillefon II Violons

Vincent Deprecq II alto

Cédric Conchon II violoncelle



Production II Rain dog productions, en accord avec Live Nation France

« Le Quatuor Debussy est un vrai groupe où chacun est habitué à s’écouter, à jouer l’un près de l’autre. Par moments, ce sont eux qui m’accompagnent, à d’autres moments, je sens que c’est moi et ils me permettent de m’asseoir sur leur jeu. Moi, j’arrive avec mon répertoire, mon caractère, et le Quatuor Debussy arrive avec leur expérience et leur unité de musiciens qui jouent des choses incroyables. Keren Ann

