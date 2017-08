Concert Julien Doré Dimanche 13 Août 21h30 au Casone Julien Doré sarà in cuncertu dumenica u 13 d'aostu à u casonu à partasi di 9 ori è mezu

Retrouvez Julien Doré pour son concert unique dimanche 13 août à 21h30 au Théâtre de Verdure du Casone



Après trois années passées à vivre intensément son LØVE album, certifié quadruple platine et auréolé d’une Victoire de la musique d’Artiste de l’année,

Julien Doré s’est délecté, pleinement. Mais accuse le coup, KO.

170 concerts à tant donner, à tant recevoir et, malgré tout, cette question lancinante :

« Quelle est mon utilité en tant qu’homme & artiste dans ce monde de plus en plus sombre ? »



Julien a cherché à renouer. Avec lui-même & les autres. Avec la Nature & le Monde.

Retrouver les racines de l’Homme, cet animal « qui se targue d’être l’ange et l’acide »

Et se trouver soi.





Pour cela il a eu besoin de fuir vers le Beau, une errance nourricière entre Mer & Montagne.

« Partir pour observer ce monde qui me nourrit et me fait fuir à la fois. »

Il s’est donc installé dans un chalet d’enfance dans les Alpes du sud, aux bordures du Mercantour,

à quelques heures de sa Camargue et de ses Cévennes natales.

Des allers-retours entre le vertical & l’horizontal, entre rencontres inattendues et amis de toujours pour écrire cette nouvelle page.

Théâtre de verdure du Casone Place d'Austerlitz Cours du Général Leclerc 20000 Ajaccio

Billetterie : http://www.corsebillet.co/Julien-DORE-en-concert-a-AJACCIO_a611.html



