Concert Classique avec Jean-Christophe Spinosi et l'Ensembre Matheus : Monteverdi 2.0 Cuncertu di musica classica à u lazarettu l'11 di lugliu

La Ville d'Ajaccio accueille l'Ensemble Matheus dirigé par Jean-Christophe Spinosi pour un concert exceptionnel.

Au Lazaret

11 juillet 2018

Plein tarif : 38 euros et possesseurs de la Carte Ajaccio Culture : 35 euros

Billetterie ouverte à l'Espace Diamant dès le mardi 29 mai.



Achetez vos places en ligne pour Monteverdi 2.0 en cliquant ICI



Programme représentatif de la démarche artistique de l’Ensemble Matheus, retrouvant les liens qui unissent les musiques savantes aux musiques populaires. L’Ensemble Matheus réconcilie le grand public avec la création artistique du plus haut niveau. Une nouvelle voie couronnée de succès par les plus grandes scènes populaires de France comme l’Olympia à Paris ou les Vieilles Charrues, ou encore les festivals à l’étranger. Biographie – ENSEMBLE MATHEUS

Depuis plus de vingt ans, l’Ensemble Matheus s’est imposé comme l’une des formations les plus reconnues du monde musical grâce à sa démarche artistique audacieuse et ouverte à tous.

Dans un désir d’innovation et de recherche constante, Jean-Christophe Spinosi fonde en 1991 le Quatuor Matheus qui deviendra rapidement l’Ensemble Matheus.

Doté d’une géométrie variable allant de la « formation de chambre » à l’orchestre symphonique, l’Ensemble Matheus s’applique depuis ses débuts à mélanger les différents genres musicaux, interprétant les répertoires du XVIIe au XXIe siècle sur instruments d’époque (baroque, classique, romantique et moderne).

Cette fougue et cette volonté pionnière de s’attaquer aux répertoires originaux l’inciteront à s’intéresser aux manques de la discographie actuelle, et à s’atteler avec un plaisir contagieux au « chantier Vivaldi », en produisant chez Naïve une série d’enregistrements très vite devenus légendaires. En 2005, son enregistrement de l’opéra Orlando furioso fait sensation, remportant sur son passage les grandes récompenses internationales.

Au fil des concerts et des enregistrements, se lient des amitiés musicales avec les grands solistes de renom Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky, Natalie Dessay, Marie-Nicole Lemieux, Sandrine Piau, et bien d’autres.

Pendant près d’une décennie, l’Ensemble Matheus est en résidence au Théâtre du Châtelet où il interprète chaque année une production d’opéra. On l’a ainsi entendu dans La Pietra del Paragone, Véronique, Les Vêpres de la Vierge, Norma, Le Barbier de Séville, Orlando Paladino et Il re pastore.

Ses passages dans la capitale française sont également marqués par des productions à l’Opéra National de Paris (Alcina), ainsi qu’au Théâtre des Champs-Élysées (Così fan tutte et Orlando furioso), où le public lui a réservé une véritable ovation pour La Flûte enchantée.

Fier de ses origines bretonnes, l’Ensemble Matheus ne quitte pas pour autant sa région natale, et en particulier Brest. Cet enracinement le conduit à effectuer de nombreuses tournées en Bretagne, jouant notamment à Lorient, à Vannes, à Saint-Brieuc, à Morlaix et à l’Opéra de Rennes, sans oublier toutes les communes environnantes.

Dans son souci de rendre la musique classique toujours plus accessible, l’Ensemble Matheus continue à sensibiliser les plus jeunes grâce à un programme d’actions pédagogiques, et poursuivra pour la neuvième année consécutive l’opération « Opéra en Région » qu’il a initiée, véritable production d’opéra tournant dans toute la Bretagne.

L’Ensemble Matheus se produit sur les scènes du monde entier : New York (Carnegie Hall), Vienne (Konzerthaus, Theater an der Wien), Zurich (Tonhalle), Londres (The Proms au Royal Albert Hall, Barbican et Wigmore hall), Rome (Accademia Santa Cecilia), Bilbao (Sociedad Filarmónica, Opéra), Québec (Grand Théâtre), Dortmund (Konzerthaus), Moscou (Philharmonie), Barcelone (Gran Teatre del Liceu, Palau de la Musica), Séoul (Lotte Concert Hall)… Au côté de Cecilia Bartoli, il a entrepris une tournée européenne passant par Munich, Prague, Baden-Baden et le Château de Versailles, et ils ont poursuivi leur collaboration autour de Rossini. Après leur triomphe au Theater an der Wien dans Le Comte Ory, on a ainsi pu les retrouver dans Otello au Théâtre des Champs-Élysées et La Cenerentola au Festival de Pentecôte de Salzbourg en 2014, qu’ils ont redonnée à l’édition d’été du même festival.

De retour au disque, l’Ensemble Matheus a enregistré avec la mezzo-soprano Malena Ernman son premier album chez Deutsche Grammophon, paru sous le titre « Miroirs » et largement plébiscité par la critique (5 Diapasons et « Choc » de Classica).

Il s’est distingué cette saison notamment par Le Couronnement de Poppée, dans le cadre de l’année Monteverdi, à Barcelone et Bilbao, une nouvelle saison au Château de Versailles se traduisant par cinq représentations à l’Opéra Royal et à la Chapelle Royale, un concert en « battle » avec l’Orchestre de Chambre de Moscou donné en Russie et en France, Carmen en version concert en collaboration avec l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León, le Gloria de Vivaldi et le Dixit Dominus de Haendel en Bretagne, à Barcelone et Versailles, et par une tournée internationale des Quatre Saisons. Les retrouvailles, grandement attendues, de l’Ensemble Matheus avec Cecilia Bartoli, sont également prévues pour cette année, aux éditions de Pentecôte et d’été du Festival de Salzbourg, dans L’Italienne à Alger de Rossini. Enfin, les succès retentissants des Vieilles Charrues et de la Folle Nuit des Matheus à Brest et à l’Olympia confortent l’Ensemble Matheus dans sa volonté de développer des expériences musicales inédites, afin de rendre la musique toujours plus vivante et universelle.





L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la culture et de la communication - DRAC Bretagne.

Les activités de l’Ensemble Matheus sont soutenues par le Fonds de dotation BNP Paribas - Banque de Bretagne et par la société Altarea Cogedim.

Air France est le partenaire officiel de l’Ensemble Matheus. Programme représentatif de la démarche artistique de l’Ensemble Matheus, retrouvant les liens qui unissent les musiques savantes aux musiques populaires. L’Ensemble Matheus réconcilie le grand public avec la création artistique du plus haut niveau. Une nouvelle voie couronnée de succès par les plus grandes scènes populaires de France comme l’Olympia à Paris ou les Vieilles Charrues, ou encore les festivals à l’étranger.Depuis plus de vingt ans, l’Ensemble Matheuss’est imposé comme l’une des formations les plus reconnues du monde musical grâce à sa démarche artistique audacieuse et ouverte à tous.Dans un désir d’innovation et de recherche constante, Jean-Christophe Spinosi fonde en 1991 le Quatuor Matheus qui deviendra rapidement l’Ensemble Matheus.Doté d’une géométrie variable allant de la « formation de chambre » à l’orchestre symphonique, l’Ensemble Matheuss’applique depuis ses débuts à mélanger les différents genres musicaux, interprétant les répertoires du XVIICette fougue et cette volonté pionnière de s’attaquer aux répertoires originaux l’inciteront à s’intéresser aux manques de la discographie actuelle, et à s’atteler avec un plaisir contagieux au « chantier Vivaldi », en produisant chez Naïve une série d’enregistrements très vite devenus légendaires. En 2005, son enregistrement de l’opérafait sensation, remportant sur son passage les grandes récompenses internationales.Au fil des concerts et des enregistrements, se lient des amitiés musicales avec les grands solistes de renom Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky, Natalie Dessay, Marie-Nicole Lemieux, Sandrine Piau, et bien d’autres.Pendant près d’une décennie, l’Ensemble Matheusest en résidence au Théâtre du Châtelet où il interprète chaque année une production d’opéra. On l’a ainsi entendu dansetSes passages dans la capitale française sont également marqués par des productions à l’Opéra National de Paris (), ainsi qu’au Théâtre des Champs-Élysées (et), où le public lui a réservé une véritable ovation pourFier de ses origines bretonnes, l’Ensemble Matheusne quitte pas pour autant sa région natale, et en particulier Brest. Cet enracinement le conduit à effectuer de nombreuses tournées en Bretagne, jouant notamment à Lorient, à Vannes, à Saint-Brieuc, à Morlaix et à l’Opéra de Rennes, sans oublier toutes les communes environnantes.Dans son souci de rendre la musique classique toujours plus accessible, l’Ensemble Matheus continue à sensibiliser les plus jeunes grâce à un programme d’actions pédagogiques, et poursuivra pour la neuvième année consécutive l’opération « Opéra en Région » qu’il a initiée, véritable production d’opéra tournant dans toute la Bretagne.L’Ensemble Matheusse produit sur les scènes du monde entier : New York (Carnegie Hall), Vienne (Konzerthaus, Theater an der Wien), Zurich (Tonhalle), Londres (The Proms au Royal Albert Hall, Barbican et Wigmore hall), Rome (Accademia Santa Cecilia), Bilbao (Sociedad Filarmónica, Opéra), Québec (Grand Théâtre), Dortmund (Konzerthaus), Moscou (Philharmonie), Barcelone (Gran Teatre del Liceu, Palau de la Musica), Séoul (Lotte Concert Hall)… Au côté de Cecilia Bartoli, il a entrepris une tournée européenne passant par Munich, Prague, Baden-Baden et le Château de Versailles, et ils ont poursuivi leur collaboration autour de Rossini. Après leur triomphe au Theater an der Wien dans, on a ainsi pu les retrouver dansau Théâtre des Champs-Élysées etau Festival de Pentecôte de Salzbourg en 2014, qu’ils ont redonnée à l’édition d’été du même festival.De retour au disque, l’Ensemble Matheus a enregistré avec la mezzo-soprano Malena Ernman son premier album chez Deutsche Grammophon, paru sous le titre « Miroirs » et largement plébiscité par la critique (5 Diapasons et « Choc » de Classica).Il s’est distingué cette saison notamment par, dans le cadre de l’année Monteverdi, à Barcelone et Bilbao, une nouvelle saison au Château de Versailles se traduisant par cinq représentations à l’Opéra Royal et à la Chapelle Royale, un concert en « battle » avec l’Orchestre de Chambre de Moscou donné en Russie et en France,en version concert en collaboration avec l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León, lede Vivaldi et lede Haendel en Bretagne, à Barcelone et Versailles, et par une tournée internationale des. Les retrouvailles, grandement attendues, de l’Ensemble Matheus avec Cecilia Bartoli, sont également prévues pour cette année, aux éditions de Pentecôte et d’été du Festival de Salzbourg, dansde Rossini. Enfin, les succès retentissants des Vieilles Charrues et de laà Brest et à l’Olympia confortent l’Ensemble Matheus dans sa volonté de développer des expériences musicales inédites, afin de rendre la musique toujours plus vivante et universelle.L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la cultureet de la communication - DRAC Bretagne.Les activités de l’Ensemble Matheus sont soutenues par le Fonds de dotation BNP Paribas - Banque de Bretagne et par la société Altarea Cogedim.Air France est le partenaire officiel de l’Ensemble Matheus.



Retrouvez-les sur

www.ensemble-matheus.fr

www.facebook.com/EnsembleMatheus

www.youtube.com/MatheusEnsemble

twitter: @EnsembleMatheus







Jean-Christophe Spinosi

Jean-Christophe Spinosi poursuit depuis plus de vingt ans un parcours musical original. Dès ses premiers concerts, il interprète un très large répertoire, de la musique baroque à la musique contemporaine, tant sur instruments modernes qu’historiques.

Il fonde en 1991 à Brest l’Ensemble Matheus, orchestre qui l’accompagnera dans le monde entier.

En 2005, ses recherches passionnées sur les répertoires originaux le poussent à réaliser avec l’Ensemble Matheus une série d’enregistrements consacrés à Vivaldi, compositeur dont les chefs-d’œuvre sont alors absents de la discographie. Plusieurs albums et quatre opéras seront produits, qui deviendront vite légendaires, suscitant un véritable engouement à travers le monde. Simultanément, il continue d’interpréter le répertoire classique et romantique, ainsi que de nombreuses pièces des XXe et XXIe siècles, aussi variées qu’inattendues.

Différentes productions permettront à Jean-Christophe Spinosi de nouer des amitiés musicales privilégiées avec de grands artistes, citons parmi eux Cecilia Bartoli, Marie-Nicole Lemieux et Philippe Jaroussky, avec lequel il enregistre l’album Heroes pour EMI-Virgin Classics, triple disque d’or.

Pendant près d’une décennie, Jean-Christophe Spinosi a dirigé chaque saison, avec l’Ensemble Matheus, de nouvelles productions d’opéra au Théâtre du Châtelet, et se produit très régulièrement tant au Théâtre des Champs-Elysées qu’au Theater an der Wien ou au Wiener Staatsoper.

Il travaille depuis plusieurs années avec les metteurs en scène les plus imaginatifs de la scène internationale comme Pierrick Sorin (La Pietra del Paragone de Rossini en 2007 et 2014), Oleg Kulik (Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi en 2009), ou encore Claus Guth (Le Messie de Haendel au Theater an der Wien en 2009), Patrice Caurier et Moshe Leiser (Otello de Rossini au Théâtre des Champs-Elysées et au Festival de Salzbourg en 2014).

Il est invité à diriger les grands compositeurs, notamment des XIXe et XXe siècles, par les principales phalanges symphoniques internationales, parmi lesquelles : le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, l'Orchestre de Paris, le Wiener Staatsoper, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le hr-Sinfonieorchester Frankfurt, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, le Scottish Chamber Orchestra, le New Japan Philharmonic, le Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, le Wiener Symphoniker, le Radio-Symphonieorchester Wien, l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León, le City of Birmingham Symphony Orchestra, la NDR Radiophilharmonie Hannover, le Mozarteum Orchester Salzburg, l’Orchestre du Festival de Verbier, le Handel and Haydn Society de Boston, le Moscow Chamber Orchestra, le Osaka Philharmonic Orchestra, le Konzerthausorchester Berlin, le Staatsoper Hamburg…

Après leur triomphe au Theater an der Wien en février 2013 dans Le Comte Ory, Jean-Christophe Spinosi et Cecilia Bartoli continuent en 2014 leur intense collaboration en présentant deux autres opéras de Rossini, l’Otello au Théâtre des Champs-Elysées et au Festival de Salzbourg, La Cenerentola, toujours au Festival de Salzbourg. La critique internationale présente à Salzbourg a salué unanimement la réussite musicale et la relecture audacieuse des opéras de Rossini par Jean-Christophe et son orchestre. Jean-Christophe a eu récemment le plaisir de retrouver Cecilia Bartoli dans Le Comte Ory à l’Opernhaus de Zurich.

Ses deux derniers enregistrements chez Deutsche Grammophon, Miroirs avec l’Ensemble Matheus et Lucifer à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ont été largement plébiscités par la presse et unanimement salués par la critique (5 Diapasons et « Choc » de Classica).

Après ses retrouvailles avec l’ensemble québécois Les Violons du Roy et la contralto Marie-Nicole Lemieux, une grandiose Carmen rassemblant les forces de l’Ensemble Matheus et de l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León, La Cenerentola de Rossini à l’Opéra Royal de Stockholm, ainsi que trois productions successives au Wiener Staatsoper (Carmen, Le Barbier de Séville et La Cenerentola), cette année marque également son grand retour aux éditions de Pentecôte et d’été du Festival de Salzbourg au côté de Cecilia Bartoli, pour L’Italienne à Alger, avant un concert exceptionnel au Palais Princier de Monaco, à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer