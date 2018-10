Communiqué de presse Episode orageux du 7 octobre 2018 8 octobre 2018

À la suite de l’épisode orageux extrêmement violent qui a éclaté hier à 17 heures à Ajaccio,plusieurs quartiers de la ville ont été momentanément inondés. Les précipitations observées(42,9mm en 45 minutes), équivalent au cumul des précipitations de l’ensemble du mois de janvier 2018.

Cet épisode météo exceptionnel n’a heureusement fait aucune victime et les dégâts matériels sont limités.



La ville d’Ajaccio, soucieuse d’anticiper l’imminence de fortes précipitations, est immédiatement intervenue afin de mettre en sécurité les chantiers des exutoires pluviaux et de l’avenue Beverini, avec l’aide des entreprises compétentes.

En effet, l'eau a rapidement envahi les chaussées de ces zones de chantiers particulièrement vulnérables, car ces travaux, qui consistent à réaménager les exutoires pluviaux existants, ne seront en état de fonctionner que lorsque l’ensemble du réseau aura été connecté.

Ainsi :

- Les exutoires actuellement en travaux sur les secteurs au nord des quartiers Cannes-Salines (rue des Primevères, rue Nicolas Peraldi, rue Jacques Gavini et rue Paul Giacobbi) n’ont pas pu jouer leur rôle de récupération des eaux pluviales ;

- Les travaux de résidentialisation d’Erilia en cours ne permettent pas encore de récupérer les eaux de pluie qui ruissellent le long de la rue François Pietri ;

- La canalisation de la rue Pierre Bonardi, quant à elle, sera prochainement raccordée à l’exutoire, afin justement de récupérer les eaux de ruissellement de la zone située devant la crèche des Haras.

Au cours des deux prochaines années, ces zones bénéficieront de trois bassins de rétention supplémentaires pour limiter tout risque d’inondation. Pour l’heure, grâce à l’intervention immédiate des services municipaux et des entreprises compétentes, plusieurs zones sont restées au sec et les travaux des exutoires d’eaux pluviales dans leur intégralité ne seront retardés que de quelques jours.

D’autres axes de la ville ont été impactés, entre Castel-Vecchio et Saint-Jean, les cours Napoléon et Grandval, le Trottel et le boulevard Lantivy : les études hydrauliques nécessaires sont déjà en cours pour prendre en compte le risque inondation sur ces secteurs également.

Cet épisode météo rarissime rappelle l’impérieuse nécessité de mettre en sécurité et hors d’eau l’ensemble des quartiers de la ville. Aussi, la situation d’hier après-midi, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, a été contenue par les premiers travaux effectifs de la ville sur le réseau.

Par ailleurs, Laurent Marcangeli salue une nouvelle fois l’ampleur de la mobilisation des équipes municipales, des entreprises concernées ainsi que des forces de sécurité et de secours, dont les pompiers, déployés sur place très rapidement.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer