Communiqué - Heurts en amont du match ACA-OM À la suite des heurts qui sont survenus lors de la soirée d’hier entre supporters de l’Olympique de Marseille et de l’AC Ajaccio dans le centre-ville, la Ville d’Ajaccio et son maire, Stéphane Sbraggia, communiquent :



1. Le Cabinet du maire avait prévenu les autorités préfectorales, dès le vendredi 26 mai, des inquiétudes pesant sur la rencontre ACA-OM du samedi 3 juin. Malgré l’absence d’enjeu sportif pour les deux clubs, ces craintes étaient alimentées par de multiples alertes, liées notamment à des échanges entre supporters sur les réseaux sociaux, alors que plusieurs centaines de Marseillais étaient attendues, dont une partie dès la veille du match. Parmi ces supporters, un grand nombre avait été identifié comme se déplaçant à Ajaccio sans solution d’hébergement ni billet pour assister au match.



2. Dans ce cadre, le Directeur de Cabinet du maire, M. Maestrali, s’est rendu à quatre reprises en Préfecture, ces derniers jours, où il a relayé la volonté du maire d’Ajaccio d’interdire le déplacement des supporters marseillais, dans le droit fil des mesures adoptées régulièrement lors du championnat de football, dès lors que des rencontres à risques sont identifiées. Parmi les arguments avancés par la Ville : la tenue des festivités de Pescadori in Festa sur le port Tino-Rossi et, une nouvelle fois, le risque élevé de trouble à l’ordre public et d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes.



3. Dans ce contexte, la Ville d’Ajaccio et son maire regrettent que des mesures n’aient pas été prises par les autorités préfectorales en amont du déplacement des supporters marseillais, sur la base des éléments alarmants signalés par les Renseignements territoriaux eux-mêmes. Cette situation a conduit à l’adoption de deux arrêtés municipaux, jeudi 1er juin, portant interdiction à toute personne se prévalant ostensiblement de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille d’accéder au centre-ville d’Ajaccio, mais aussi d’y consommer des boissons alcoolisées sur les voies, places et espaces publiques, du samedi 3 au dimanche 4 juin.



4. Alors que des heurts entre supporters avaient éclaté dès le début de la soirée d’hier en centre-ville, le maire d’Ajaccio a demandé que le bateau transportant de nombreux supporters marseillais, attendu ce samedi matin, soit dérouté, afin de ne pas amplifier encore les risques liés à une situation déjà très tendue. Il a par ailleurs réclamé au préfet de Région et aux représentants du ministère de l’Intérieur en Corse que le match ACA-OM soit annulé au vu de ce contexte.



5. Le maire d’Ajaccio déplore vivement les conséquences, tant humaines que matérielles, des heurts qui se sont déroulés durant toute la soirée dans le centre-ville d’Ajaccio. Aucun événement, d’autant moins une rencontre sportive, ne saurait justifier un tel déchaînement de violence. Il adresse son soutien plein et entier aux personnes blessées hier et aux commerçants ajacciens ayant vu leur outil de travail subir des dégradations.



6. En cette mi-journée, la Ville d’Ajaccio et son maire s’interrogent sur la suite des événements et restent très inquiets. Le match de ce soir étant maintenu, et les supporters marseillais ayant été rassemblés au sein d’une « fan zone » au Ricanto, à la suite de leur débarquement à Ajaccio, la question de ceux qui n’ont pas d’hébergement est toujours posée. Sachant que la plupart de ces supporters ne repartent par bateau que dimanche, en fin de journée.



7. Dans ce contexte, le maire d’Ajaccio appelle une nouvelle fois au calme et demande à l’ensemble des acteurs d’assumer leurs responsabilités, à commencer par les pouvoirs publics, afin de garantir la sécurité des Ajacciens.

