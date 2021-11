Communiqué Disparition de Fanfan Dominici

Ancien fonctionnaire du Trésor public, « Fanfan » Dominici a embrassé une carrière politique quand il devient Maire d’Alata en 1989. Son sens du service public et sa passion de la politique ont guidé sa carrière qui fut riche, mais surtout animée par l’envie d’œuvrer au nom de l’intérêt général. Ancien conseiller territorial du groupe « La Corse dans la République » menée par Émile Zuccarelli et Nicolas Alfonsi, ancien directeur et président de la Caisse de développement de la Corse (CADEC), c’est également en sa qualité de vice-président de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) qu’il a mis ses compétences reconnues de tous au service de notre territoire. Il laissera un grand vide au sein du Pays ajaccien, mais également dans son village d’adoption, où il continuait à œuvrer en tant que 1er adjoint en charge des Finances.

La disparition de Fanfan Dominici a profondément bouleversé l’ensemble de notre communauté. Outre les qualités professionnelles d’un l’homme pétri de valeurs et de détermination, ce sont ses qualités humaines qui resteront gravées dans nos cœurs et nos mémoires. Cette générosité mise à disposition du bien commun, son sens du devoir, sa rigueur et son action publique ont fait de lui un homme respecté et connu de tous.



Laurent Marcangeli, l’ensemble de son conseil municipal et les services administratifs de la Ville d’Ajaccio présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et plus particulièrement à son fils, Charles Dominici, qui a su prendre la relève avec grand professionnalisme et clairvoyance, en sa qualité de directeur général des Services de la Ville d’Ajaccio.



La déclaration de M. le maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli :

« Aujourd’hui est un triste jour pour Ajaccio et pour toutes celles et ceux qui ont embrassé les valeurs du service public, qui nous sont si chères. Avec Fanfan, nous perdons un amoureux de son île et de l’intérêt général qu’il faisait prévaloir sur toute autre considération. Sa vie aura été dédiée à la politique qu’il considérait comme la porte d’entrée à l’émancipation de tous, à la réussite de chacun. Avec patience et méthode, il participa à la création de la CAPA et fit entrer notre territoire dans la modernité. Aux proches de Fanfan, à son fils Carl, un de mes plus fidèles collaborateurs, et au nom de tous les Ajacciens, je tiens à exprimer mon immense tristesse et ma compassion la plus sincère. »