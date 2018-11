Commémoration exceptionnelle du Centenaire de l’Armistice de 1918 et de tous les « Morts pour la France »

Cumimurazioni di u Cintinariu di l'armistiziu di a guerra di u 18 è tutti quelli "Morti pà a Francia"

Retrouvez le programme de la commémoration du Centenaire de l’Armistice de 1918 et de tous les « Morts pour la France » à Ajaccio dimanche 11 novembre 2018



Programme Eglise du Sacré Coeur d’Ajaccio



9h00 : Messe célébrée par Monseigneur Olivier de Germay, Evêque de Corse



Commémoration du Centenaire de l’Armistice de 1918 sur le site de la Borne de Terre sacrée à Vignola, route des Sanguinaires



10h45 : Mise en place terminée des porte-drapeaux, des délégations d’associations d’anciens combattants, des autorités civiles et militaires, des troupes et de la Musique municipale.



11h00 : Arrivée de Mme la Préfète de Corse et des personnalités qui l’accompagnent

- Honneurs (le clairon sonne «Aux champs»)

- Salut au drapeau

- Revue des troupes

- Remise de décorations

- Evocation chorégraphique par l'école de danse Fior di Stella

- Lecture d’une lettre de poilu par Jean-Laurent Morazzani en classe de 3ème au collège Fesch (ou Pauline Piani en classe de 3ème au collège Fesch)

- Lecture de l'intervention inaugurale en 1933 de Gaston Deblaize, concepteur de la Borne

- Lecture du discours inaugural en 1933 de maître Hyacinthe Campiglia, faisant fonction de maire, par M. Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio et intervention

- Lecture du message ministériel par Mme la Préfète de Corse

- Dépôt de la gerbe de blé de Meures par M. le Directeur de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de la Corse-du-Sud accompagné de M. René Chiaramonti, Président régional des Gueules cassées, de M. Mathieu Casanova, administrateur national de l'association André Maginot, et de 2 scolaires.

- Dépôt des gerbes commémoratives des associations d'anciens combattants, des institutionnels et des élus, par des collégiens et lycéens parcourant un chemin de Bleuets (avec gerbe de la marine jetée en mer en début de dépôt)

- Sonnerie aux Morts

- Minute de silence

- Marseillaise (intégrale)

- Marche Lorraine

- Mme la Préfète de Corse et les personnalités qui l’accompagnent sont conviées par M. le Directeur de l’ONACVG de la Corse-du-Sud à venir saluer les porte-drapeaux, les délégations d’associations d’anciens combattants et les autorités civiles et militaires (diffusion de la chanson en hommage au 173ème RI)



12h20 : Fin de la cérémonie



12h30 : Buffet d’honneur sur le site, offert par la mairie d'Ajaccio.

A cette occasion une exposition sur le service de santé des armées (SSA) lors de la Grande guerre sera présentée par M. le Lcl (RC) Gaston Leroux-Lenci, président de l'unité de tradition du SSA.

