Commémoration de l’anniversaire de l’Armistice de 1918 et de tous les « Morts pour la France » samedi 11 novembre Cumimurazioni di l'armistiziu di a guerra di u 18, sabbatu l'11 di nuvembri



Programme :

I- Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE, ex IUFM)

8h20 : Départ de la Préfecture du représentant de M. le Préfet

8h30 : Arrivée des autorités à l’ESPE (2, Bd Albert 1er)

- Accueil par Mme la Directrice

- Lecture des noms des Morts pour la France par un élève (à la charge de Mme la Directrice de l’ESPE)

- Dépôt d’une gerbe par le Directeur et des élèves

- Sonnerie aux Morts (clairon de la Musique municipale)



II- Lycée Fesch

8h40 : Départ pour le lycée Fesch

8h45 : Arrivée des autorités au lycée Fesch :

- Accueil par M. le Proviseur

- Lecture d’une lettre de poilu par un élève (à la charge de M. le Proviseur)

- Dépôt d’une gerbe par le Proviseur et des élèves

- Sonnerie aux Morts (clairon de la Musique municipale)

8h50 : Retour à la Préfecture du représentant de M. le Préfet



III- Cérémonie en mer

9h00 : Départ de la Préfecture du représentant de M. le Préfet

- Arrivée quai l’Herminier (jetée des Capucins)

- Officiels et délégations prennent place à bord des vedettes (présence du clairon municipal)

9h15 à 9h45 :

- Cérémonie en mer

- Bénédiction

- Gerbe jetée en mer (gerbe fournie par la Marine-BAN d’Aspretto-qui établira une note spécifique à cette phase de la commémoration)



IV- Messe du Souvenir-Cathédrale d’Ajaccio

9h55 : départ de la Préfecture de M. le Préfet

10h00 : Messe du Souvenir en la Cathédrale d’Ajaccio

10h40 : Fin de l’office religieux et déplacement en cortège des autorités, des délégations et des porte-drapeaux vers la place de Gaulle



V-Cérémonie au monument aux Morts-place Charles de Gaulle

La délégation militaire départementale (DMD2A) rédigera une note de service précisant les modalités pratiques d’exécution du cérémonial militaire et invitera l’ensemble des intervenants à une reconnaissance sur site la semaine précédant l’évènement.



10h45 : Mise en place terminée des porte-drapeaux, des délégations d’associations d’anciens combattants, des autorités civiles et militaires, des troupes et de la Musique municipale.

11h00 : Arrivée de M. le Préfet de Corse et des personnalités qui l’accompagnent

- Honneurs (le clairon sonne «Aux champs»)

- Salut au drapeau

- Revue des troupes par le Délégué Militaire Départemental

- Remise de décorations

- Lecture d’une lettre de poilu par un élève (à la charge de la DSDEN 2A en relation avec Mme Andrée Vesperini, membre de la Commission Mémoire)

- Lecture du manifeste de l’UFAC par un élève (à la charge de M. le Président de l’UDAC2A)

- Lecture du message ministériel par M. le Préfet de Corse

- Dépôt de gerbes

- Sonnerie aux Morts

- Minute de silence

- Marseillaise (intégrale)

- Marche Lorraine

- M. le Préfet de Corse et les personnalités qui l’accompagnent sont conviés par M. le Directeur de l’ONACVG de la Corse-du-Sud à venir saluer les porte-drapeaux, les délégations d’associations d’anciens combattants et les autorités civiles et militaires (marche garde consulaire à Marengo jouée)

- Fin de la cérémonie

- Ravivage de la Flamme de la Légion d’Honneur

- Vin d’honneur à l’Hôtel de Ville, dans les Salons Napoléoniens.



Une délégation d’élèves présente in situ serait appréciée (à la charge de la direction des services départementaux de l’Education nationale)

Comme chaque année le directeur de l’ONACVG accompagné du DMD-adjoint et de toute personne qui en émet le souhait, déposera en amont des phases commémoratives la gerbe de blé « Gaston Deblaize » au pied de la Borne de la Terre Sacrée, route des Sanguinaires.

