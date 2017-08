Comité de pilotage du projet CIEVP du 25 juillet 2017 à Gênes

Dans le cadre du projet CIEVP – Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires – ayant pour objet de redynamiser le commerce de centre ville, la Commune d’Ajaccio – chef de file du projet - a organisé le 25 juillet dernier -à Gênes- le deuxième comité de pilotage du projet.

Cette réunion a permis de rassembler l’ensemble des partenaires du projet que sont l’Université de Corse, les Communes de Gênes, Portoferraio, Alghero et Antibes Juan-les-Pins afin d’effectuer un point sur l’état d’avancement des actions développées.



À ce jour, une étude socio-économique – portée par l’Université de Corse- est en cours de réalisation. Elle sera finalisée à la fin du mois d’octobre 2017 sur la base d’un travail d’enquête effectué actuellement sur le territoire des différentes communes partenaires.



Cette enquête est réalisée au cœur des centres-villes d’Ajaccio, Gênes, Portoferraio, Alghero et Antibes Juan-les-Pins par des enquêteurs et les questionnaires sont également accessibles par voie électronique.



L’étude socio-économique tiendra donc compte exclusivement des besoins des usagers des Villes cibles, résidents et touristes, afin d’en tirer des orientations pour la rédaction de plans d’actions locaux visant à la redynamisation du commerce de centre-ville.



Un point d’étape concernant le nombre de réponses à l’enquête actuellement obtenues sur chaque territoire a ainsi pu être effectué. A titre d’exemple, sur la Commune d’Ajaccio, 153 réponses ont pu être collectées directement par les enquêteurs présents en centre-ville et 400 réponses en ligne sont également parvenues depuis le 15 juillet dernier – date de lancement officielle de cette enquête.



Un séminaire de dissémination des résultats de l’enquête a été planifié à l’occasion de cette réunion. Ce séminaire – organisé par l’Université de Corse en lien avec la Ville d’Ajaccio – chef de file du projet - se tiendra à Corté au premier semestre 2018.



Par la suite, des actions pilotes significatives seront mises en œuvre dans chaque ville partenaire pour permettre un meilleur accueil, une accessibilité renforcée, la réalisation d’aménagement favorisant le développement des entreprises de la filière du tourisme durable.



Ce Comité de Pilotage a donc permis au partenariat de consolider la dynamique de coopération transfrontalière engagée au service de la redynamisation commerciale des centres-villes impliqués dans le partenariat du projet CIEVP.