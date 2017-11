Colloque 20 ans d'archéologie en Corse au Palais Fesch Cunfarenza annant'à 20 anni d'archeulugia in Corsica

Le colloque « 20 ans d'archéologie en Corse » a pour ambition de rassembler les acteurs de l'archéologie insulaire et d'exposer aux chercheurs et au grand public, les principaux acquis de ces

vingt dernières années, tant en archéologie préventive que programmée.

Ces travaux, présentés chronologiquement, balaieront des sujets illustrant la diversité des champs d'investigation actuels qui mobilisent des compétences interdisciplinaires (archéologie, biologie,

chimie, géophysique, géologie, topographie, etc.) : les premiers peuplements de l'île, les questions de chronologie, l'évolution des formes d'habitat, les édifices de culte, les pratiques funéraires, la

place de la Corse dans les réseaux d'échange, l'émergence de la métallurgie, les mines, l'archéologie sous-marine et la géoarchéologie. Au programme figureront également les travaux sur des vestiges

insulaires emblématiques : mégalithes, tours et citadelles littorales. Les recherches récentes sur des sites majeurs tels Aléria, Mariana, I Palazzi, Sant’Appianu de Sagone seront également présentées.

Ces synthèses thématiques et présentations monographiques collectives reflètent la dynamique actuelle de la recherche, de la conservation et de la valorisation du patrimoine archéologique de la

Corse.

Le colloque doit aussi ouvrir des pistes de recherche pour l'avenir dans le cadre de la nouvelle programmation de la recherche du ministère de la Culture, à un moment où les opérations de terrain

n'ont jamais été aussi nombreuses et les moyens mis en oeuvre aussi importants.

L'organisation du colloque donnera lieu à deux initiatives interdépendantes :

La publication des pré-actes orientés vers un large public ;

Une exposition temporaire sur les résultats de la fouille préventive du square Campinchi

(Ajaccio) au Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts.



Au programme :



Les espaces utilisés seront la grande galerie et la salle pédagogique.

Les débats et conférences se tiendront dans la grande galerie, la salle pédagogique servira lors des pauses café et du cocktail inaugural



Déroulé

Jeudi 9 novembre :

Accueil des participants dans la grande galerie à 13h30.

Discours d’ouverture à 14h

Pause café 16h

Fin des débats à 18h30, suivi du cocktail inaugural dans la salle pédagogique.



Vendredi 10 novembre :

Début des débats à 9 heures. Pause café vers 10h30. Pause repas entre 12h45 et 14h15 en extérieur. Pause café vers 16h Fin du colloque vers 19h30



Samedi 11 novembre :

Début des débats à 9 heures. Pause café vers 10h30. Pause repas entre 12h et 14h en extérieur. Clôture prévue à 16h30.





