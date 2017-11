Collecte solidaire samedi 2 décembre U cunsigliu municipali di i ghjovani hè partinariu di l'associu Aiutu corsu è di u liceu di u finusellu pà aiutà i disgraziati

Le CMJ partenaire d’Aiutu Corsu et du LP Finosello







Samedi 2 décembre, le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville d’Ajaccio se joindra au Lycée Professionnel du Finosello à l’occasion de la collecte alimentaire organisée en partenariat avec l'association « Aiutu Corsu » au profit des personnes atteintes du SIDA et/ou séropositives, hélas trop souvent en état de précarité.



Le CMJ participera activement à cette collecte de nourriture et de produits ménagers et témoignera ainsi de la solidarité de la jeunesse ajaccienne.



Horaires :

matin : 9h-13h / après-midi 14h-19h



Points de collecte :

Carrefour Finosello, Carrefour Market, Géant Casino, Leclerc Rocade, Monoprix, Leclerc impérial



Infoline:

smarcaggi@aiutu-corsu.org







