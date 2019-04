Collecte du Bleuet de France vendredi 3 mai L’histoire du Bleuet de France débute dès 1918 à l’Institution Nationale des Invalides.

A l’origine, deux femmes, Charlotte Malleterre (fille du Général Gabriel Malleterre, commandant l’Hôtel des Invalides) et Suzanne Leenhardt. Toutes deux infirmières au sein de l’Institution, elles souhaitaient venir en aide aux poilus mutilés de la Grande guerre et créeront en 1925 un atelier pour réaliser des fleurs de Bleuet en tissu. En confectionnant eux-mêmes ces fleurs, les blessés retrouvent goût à la vie et le produit de la vente permettra d’améliorer leur condition matérielle, leur apportant ainsi un soutien aussi bien moral que financier.

La fleur du Bleuet aurait été choisie en souvenir des jeunes soldats arrivés en uniforme bleu horizon et baptisés « bleuets » par leurs aînés mais également parce qu’une fleur des champs de couleur bleue poussait dans les tranchées malgré l’intensité des combats.

Bientôt cette initiative se développe et prend une dimension nationale : la Nation veut témoigner sa reconnaissance et aider ces hommes qui ont sacrifié leur jeunesse pour défendre la France. C’est pourquoi il est décidé à l’occasion du 11 novembre 1934 de vendre pour la première fois, sur la voie publique à Paris, les fleurs de bleuet : 128 000 fleurs seront vendues. C’est une vraie réussite, et dès 1935, l’Etat décide d’une vente officielle du Bleuet chaque 11 novembre partout en France. Après la seconde Guerre mondiale, en 1957, il sera institué un deuxième jour de collecte chaque 8 mai.

Enfin en 1991, l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) prend en charge la gestion de l'Oeuvre Nationale du Bleuet de France.





Programme :



Vendredi 3 mai à partir 17h devant l'hôtel de ville d'Ajaccio, 14 membres du Conseil Municipal des Jeunes seront aux côtés d'anciens combattants pour procéder à la collecte du Bleuet de France.



Ensuite un concert sera donné dans le cadre de la réception à Ajaccio de l'étape "La voile pour se reconstruire", un Bagad de troupes de marine sera accueilli place Foch pour un concert qui sera donné gratuitement à 18h30



17h00 : début de la collecte du Bleuet de France devant l'hôtel de ville et aux alentours

18h30 : concert donné par la Musique des troupes de marine sur la place Foch



