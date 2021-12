Collecte Les Boîtes de Noël jusqu'au 15 décembre... Vite ! Sin'à dumani, participeti puri à a culletta di i scatuli di Natali à prò di i disgraziati

Jusqu'à demain 15 décembre participez à la collecte de Noël organisée par La boîte au grand cœur de Corse-du-Sud et offrez un peu de chaleur humaine aux enfants, adolescents, aux personnes précaires et/ou seules. C'est simple mais c'est beaucoup



🌟 L' opération des boîtes de Noël solidaires 2021 au profit des personnes adultes, ados et enfants précaires et/ou isolées se termine mercredi 15 décembre inclus. 🌟



Cette année, nous gâterons officiellement les enfants et adolescents, en plus des adultes précaires et/ou seuls, et toujours sur le même principe des 5 cadeaux, avec 1 nouveauté supplémentaire : une surprise de votre choix symbolisant pour vous l'essentiel de l'esprit de Noël et de ses valeurs.



🎄 "Sulidarità pà i Festi di Natali" 🧑 ‍ 🎄

Offrez un instant de bonheur tout en étant créatifs..



Le principe est le suivant :



Utilisez une boîte 📦 à chaussures FORMAT STANDARD que vous remplirez avec 6 articles :



🎄 1 accessoire chaud : écharpe, bonnet, foulard, gants, chaussettes, chaussons neufs ou en bon état.



🎄 1 produit d hygiène ou de beauté neuf : crème, gel douche, eau de toilette , dentifrice, savon...



🎄 1 petit mot et/ou dessin pour réchauffer le cœur



🎄 1 loisir ou jouet/jeu (pour les enfants): jeu de cartes, livres, magazines, mots fléchés....à vous de jouer



🎄 1 gourmandise : gâteaux secs, galettes, bonbons, chocolats, café, thé, biscuits. (aucun produit frais, ni périssable)



🎄 1 petite surprise qui évoque l'essentiel de Noël pour chacun..



Faites participer les enfants de votre entourage pour le petit mot et/ou le dessin et montrez leur ce qu'est la solidarité et la magie en cette période de Noël.



Merci d'indiquer si la boite est mixte(M), pour homme (H), pour femme (F), enfant garçon (EG) ou enfant fille (EF), ou (EM) enfant mixte, (AG) pour ado garçon ou (AF) pour ado fille ou bien ado mixte (AM).



Cela permettra une distribution des cadeaux bien adaptée aux destinataires.



Emballez la comme un cadeau 🎁 avec un joli papier, et déposez la dans le point de collecte proche de chez vous!



Dépôt dans les points de collecte jusqu'au 15 décembre



Les différentes institutions sociales, les structures d'entraide, les Ehpad, les foyers divers listés par nos soins pourront ainsi venir récupérer leurs boîtes dans notre point de collecte centralisateur. Elles seront ensuite distribuées aux adultes, aux enfants, et aux ados bénéficiaires les 24 et 25 décembre !



Merci de participez à cette belle action solidaire !



À ringraziavvi di cori ! ❤



La boîte au grand cœur 2A, Association loi 1901.

Plus que quelques jours pour gâter les personnes précaires, et cette année, leurs enfants également. 6 articles: Vous pouvez encore préparer de jolies boîtes avec6 articles: LES POINTS DE COLLECTE :

Ajaccio centre Ville d'Ajaccio - Cità d'Aiacciu :

Maison de Quartier des Cannes Maison de Quartier des Cannes Frequenza Nostra /CC Salines Frequenza Nostra /CC Salines La Recyclerie d'AJACCIO by Falepa Corsica La Recyclerie d'AJACCIO by Falepa Corsica Carrefour Ajaccio Finosello Carrefour Ajaccio Finosello M3E et M3E et https://www.facebook.com/AStellaConseil/ ASF Ajaccio ASF Ajaccio Leclerc Rocade Leclerc Rocade SPAR Saint Joseph SPAR Saint Joseph Eurospar Ajaccio Impérial /Candia Eurospar Ajaccio Impérial /Candia Spar Diamant Spar Diamant Monoprix Ajaccio Monoprix Ajaccio Carrefour Market Ajaccio Albert 1er Carrefour Market Ajaccio Albert 1er Manhattan Resto&burgers Manhattan Resto&burgers Les Coiffeurs AjaccIo Les Coiffeurs AjaccIo Secteur Grand Ajaccio: Celavu Mezzana/Gravona et Haute Gravona

Point de collecte centralisateur:

Point de collecte centralisateur: Le Centre Social et Culturel U Liamu Gravunincu Ulg Chioso Cumunu 20167 PERI de 9h à 16h du lundi au samedi. SPAR PERI Alimentation SPAR PERI Alimentation Lieu dit Ustaria, Peri Cuttoli-Corticchiato Cuttoli-Corticchiato La mairie de Cuttoli-Corticchiato tous les matin de 8h30 à 16h du lundi au vendredi . Le pôle social de la mairie annexe de Sarrola-Carcopino Sarrola-Carcopino / Sarrula-Carcupinu Le pôle social de la mairie annexe de Sarrola-Carcopino Sarrola-Carcopino / Sarrula-Carcupinu Le Grand Leclerc Baléone : Segafredo Ajaccio Le Grand Leclerc Baléone : Segafredo Ajaccio Auchan Ajaccio (Atrium) Auchan Ajaccio (Atrium) Crèche Les bêtises Crèche Les bêtises Decathlon Ajaccio Sarrola Carcopino Decathlon Ajaccio Sarrola Carcopino Mairie d'Afa Mairie d'Afa Casa Cumuna Appiettu Casa Cumuna Appiettu Mairie d'Ucciani Mairie d'Ucciani Mairie de Tavaco - Paese di Tavacu Mairie de Tavaco - Paese di Tavacu Mairie de Bocognano Mairie de Bocognano Foyer Rural U Castagnu - Bocognano

Mezzavia: Carrefour Market Mezzavia Carrefour Market Mezzavia Segafredo Géant Casino Segafredo Géant Casino Leroy Merlin Ajaccio Leroy Merlin Ajaccio Région du Prunelli:

Association "I zitelli di u Prunelli" Association "I zitelli di u Prunelli" Pont de la Pierre á Bastelicaccia École Primaire de Bastelicaccia École Primaire de Bastelicaccia Cumuna d'Eccica Suaredda Cumuna d'Eccica Suaredda Ecole primaire d’Eccica Suarella Ecole primaire d’Eccica Suarella MAIRIE DE CAURO MAIRIE DE CAURO École de Cauro Agence postale de Tolla Agence postale de Tolla Secteur Taravu : Cumuna di Cuzzà - Commune de Cozzano Ecole primaire de Cozzano Cumuna di Cuzzà - Commune de Cozzano Ecole primaire de Cozzano Cumuna di Zicavo Cumuna di Zicavo Ecole primaire de Zicavo @Epicerie Fior'di Paesi á Olivesi @Epicerie Fior'di Paesi á Olivesi Mairie de Grosseto-Prugna Mairie de Grosseto-Prugna Cumuna di Pila-Canali / Commune de Pila-Canale Cumuna di Pila-Canali / Commune de Pila-Canale Mairie De Serra Di Ferro

Mairie De Serra Di Ferro Valinco/Sartène : : Un meuble pour tous : Un meuble pour tous 19 cours général de Gaulle Le Secours catholique de Propriano Le Secours catholique de Propriano Pieve d'Ornano/Porticcio Mairie de Grosseto-Prugna-Porticcio Mairie de Grosseto-Prugna-Porticcio Centre Administratif BP 93 20166 PORTICCIO Mairie de Grosseto-Prugna Mairie de Grosseto-Prugna 20128 GROSSETO-PRUGNA ORPI Agence du Golfe Porticcio ORPI Agence du Golfe Porticcio Orpi Agence du Golfe Commune de Pietrosella Commune de Pietrosella Annexe Sorbella Commune de Pietrosella 20166 Pietrosella École Primaire Rupione Pietrosella

École Primaire Rupione Pietrosella Secteur Dui Sorri et Dui Sevi: I rigali di Santa Maria gère 9 points: Proxi Vicu, Utile vico Proxi Vicu,Utile vico Patisserie Itylon Patisserie Itylon Mairie de Vico Mairie de Vico Ghjesgia Santa Maria Ghjesgia Santa Maria Scola di Vicu, Collège Camille Borossi Scola di Vicu, Collège Camille Borossi Super U Sagone,SPAR Sagone. Super U Sagone,SPAR Sagone. Cin'arte Cin'arte Calcatoggio _ Corsica marché Mairie de Marignana Mairie de Marignana Mairie d’Ambiegna Mairie d’Ambiegna Secteur Alta Rocca /ExtrêmeSud: Station Total au Stabiacciu Station Total au Stabiacciu Station Total Pianottoli Caldarello Station Total Pianottoli Caldarello École de Pianottoli Caldarello École de Pianottoli Caldarello Magasin Vrac’n Bio á Lecci

Magasin Vrac’n Bio á Lecci Porto Vecchio/ Bonifacio Mairie/CCAS Purtivechju Mairie/CCAS Purtivechju Mairie de Figari Mairie de Figari Géant casino Géant casino Total Bonifacio ASJP pour Bonifacio Total Bonifacio ASJP pour Bonifacio Centre Commercial Casino Centre Commercial Casino

Accueil Envoyer à un ami Imprimer