Classe violon en représentation publique, une première appréciée C'est une première. La classe violon et chorale de l'école Sampiero a présenté son spectacle de fin d'année à la halle Campinchi devant le public. L'occasion de découvrir le travail des enfants du cycle de formation artistique soutenu par la Ville d'Ajaccio



La classe orchestre de l'école Sampiero a présenté le fruit de son travail tout au long de l'année devant un public charmé. La halle couverte de la place Campinchi s'est révélée être un lieu de choix pour ce spectacle d'une heure, également très apprécié par les passants.



SOUTIEN

La classe de CM1/CM2 du cycle musique (violon et chant choral) suit cette formation artistique mise en place par le conservatoire de Corse Henri Tomasi avec la Ville d’Ajaccio, la Capa et la CDC à l’école Sampiero. Le cycle de trois ans débute au CE2 et reprend au départ pour la 6e des CM2.



Parents et passants ont ainsi pu applaudir le talent et la grande implication des enfants dirigés par l'intervenante du conservatoire régionale et leur enseignante Madame Willay. La représentation intitulée "Voyage autour du monde" a mêlé chant, danse, démonstration de karaté, corse et violon.





La Ville d’Aiacciu, et plus précisément les directions de la culture et de la politique de la ville, prennent en charge l’acquisition des instruments de musique, le matériel annexe de tous les enfants des classes concernées.



FORMATION

D’autres écoles suivent cette formation artistique en temps scolaire dont Saint-Jean et Simone Veil sur Ajaccio.



Bravo aux enfants ! Aux enseignants, aux intervenants, à toute l'équipe pédagogique et encadrante !











