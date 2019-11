City Trail Impérial Dimanche 21 décembre dès 21h00,dans une ambiance très chaleureuse participez à la cinquième édition du city trail, à travers les rues de la ville et sous les encouragements du public toujours très nombreux.



Départ : 21h00, place César Campinchi

Arrivée : Avenue de Paris, devant le kiosque de la place du Diamant.



L'épreuve qui regroupe près de 1 500coureurs partira cette année de la place César Campinchi et empruntera un parcours quasi identique à l'édition précédente,avec toujours la désormais mythique traversée du Marché de Noël, la citadelle,mais aussi la plage Trottel, pour une arrivée jugée sur l'avenue de Paris. Le parcours long de 9km400 et de 180m de dénivelés positifs sera "avalé" en 35mn pour les meilleurs et 1 heure 40 pour les moins entraînés. L'épreuve initiée l'année dernière pour les plus jeunes, "U Girettu di Natale" sera de nouveau au programme pour les enfants nés entre 2004 et 2009 avec un parcours qui empruntera la rue Fesch et le cours Napoléon. Alors à vos baskets et déguisements".



La plus grande course urbaine de Corse met en valeur le sport mais aussi l’esprit festif et les actions sociales. Une partie des recettes des inscriptions est reversée à trois associations caritatives La Mari-Do, Sogni Zitellini, Les Diabétiques de Corse et Inseme.

