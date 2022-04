Citadelle : les lauréats de l'appel à création sont ... Ouvrir la citadelle avant et pendant sa transformation est la démarche novatrice initiée avec la Ville d'Ajaccio par la SPL Ametarra en charge de l'aménagement de ce patrimoine exceptionnel. Cette année, trois appels à création ont été lancés pour mettre en scène ce patrimoine. Les premiers lauréats ont été sélectionnés. Parmi eux, la photographe Marion Gambin fait appel à son tour à la population ajaccienne pour enrichir et participer à son travail





L'appel à création concernant le son électro de la citadelle fera l'objet d'une phase supplémentaire.



LANCER UNE DYNAMIQUE ARTISTIQUE

La Ville d’Ajaccio a acheté la citadelle à l’été 2019 pour la transformer, l’ouvrir à la population ajaccienne et en faire un nouveau quartier intégré au centre-ville. La SPL Ametarra, qui aménage le site, mène à bien le projet urbain pour le compte de la Ville, dans une logique de continuité avec le réaménagement de la ville génoise.



Dans le cadre de la reconversion du site, une démarche novatrice a été mise en place en 2021, qui consiste à « activer » la Citadelle. C'est-à-dire l’ouvrir avant et pendant sa transformation, pour raconter le projet aux Ajacciens, tester des usages et lancer une dynamique artistique et créative autour du projet.

"Cette année, les femmes et les hommes sont au cœur du sujet photographique. La citadelle qui s’anime, qui vit, qui se lie, se relie au reste du territoire. "

« La Ville d'Ajaccio et la SPL Ametarra ont souhaité proposer de nouveau cette année une exposition photographique dans l'enceinte de la citadelle. Mettre en scène le patrimoine par la photographie participe à la découverte de ce patrimoine nouvellement ouvert et offert au public et touche un panel très large de visiteurs. Si l'an dernier la commande faite à Céline Clanet, photographe lauréate de l'appel à projet 2021, était de cristalliser et de révéler la citadelle avant sa transformation, cette année, nous avons souhaité mettre les femmes et les hommes au cœur du sujet photographique. La citadelle qui s'anime, qui vit, qui se lie, se relie au reste du territoire. Ces actions culturelles, évènementielles, économiques, transitoires, proposées pendant la phase de préparation de la citadelle à sa mutation sont fondamentales dans la construction du projet définitif. » Sophie Boyer de la Giroday, directrice de la SPL Ametarra. La Ville d'Ajaccio et la société publique locale d'aménagement du territoire, Ametarra, ont lancé trois appels à création en mars. Artistes, musiciens, compositeurs, DJ de musique électronique, photographes, architectes, professionnels du design et de l'aménagement d'espace ont été invités à proposer leur vision du site pour la création originale d'une musique dédiée à la citadelle, l'aménagement temporaire du site et pour la réalisation d'une série photographique inspirée de la citadelle. Après s'être réuni, le jury* a réalisé une première sélection de lauréats : pour la résidence photographique et une pré-selection pour les aménagements temporaires.

NOUVEAU : Appel à participation auprès de la population



Appel à participation, projet artistique à la Citadelle d'Ajaccio

Dans le cadre d'une résidence artistique à la citadelle d'Ajaccio, Marion Gambin, photographe, cherche : à recueillir auprès de vous, habitants et habitantes de la ville, des histoires, anecdotes, souvenirs mais aussi légendes ayant pour décors ou toile de fond la citadelle d'Ajaccio. Marion sera à Ajaccio du 20 au 27 avril pour récolter vos récits. Vous êtes intéressé ? Envoyez un court email à projetartistiquecitadelle@gmail.com Merci ! à recueillir des photographies personnelles/amateurs, anciennes ou récentes, ainsi que des cartes postales, dans lesquelles la citadelle apparaît, sans en être le principale sujet. Elles seront traitées avec grand soin et restituées à l'issue de la résidence pour les personnes qui le souhaitent. Vous en possédez ? Envoyez un court email à projetartistiquecitadelle@gmail.com Merci !

Exposition à partir du 23 juin

Le travail réalisé par la photographe lauréate sera présenté et exposé au sein de la citadelle à partir du 23 juin 2022 et ce, pour toute la saison.

Le jury s'est réuni le 11 avril 2022

Membres du jury : Jean-Jacques Ottaviani (Collectivité de Corse) , Simone Guerrini (Ville d’Ajaccio), Sophie Boyer de la Giroday (SPL Ametarra), Madeleine Filippi (Commissaire d’exposition et critique d’art).



MARION GAMBIN, LAUREATE 2022

Née en 1985, la photographe vit entre Marseille et Paris.

d'un master de photographie, obtenu à ENS Louis-Lumière, Marion Gambin est une photographe française travaillant dans le monde entier. Son travail est issu de la photographie documentaire et se concentre sur des territoires aux échelles multiples - pièces, bâtiments, usines, îles. Elle aime apprendre à connaître ces lieux grâce aux humains qui les habitent. Elle photographie aussi bien pour l'art que pour des projets de commande.



Site internet :



Quelques références :

2021 «Les chevaux ferment aussi les yeux», centre d’art Bouvet Ladubay, Saumur, France

2018 «Olympic Stadium», Le Patio, Paris, France

2016 «Nos vieux jours heureux», Le Puzzle, Thionville, France`

2015 «Nos vieux jours heureux», Kaunas Photo Festival, Kaunas, Lituanie

2013 «Gulmarg et Olympic Stadium», festival Pluie d’Images, Brest, France

2011 «Gulmarg», festival PhotoPhnomPenh, Phnom Penh, Cambodge

La thématique pressentie de cette nouvelle saison vise à mettre en lumière l'humain dans et autour de la citadelle, et l'appropriation du site par les habitants. En parallèle de cet appel à création, un concours photographique amateur sera lancé auprès des habitants. Le gagnant du concours aura l'opportunité de suivre l'artiste photographe Marion Gambin, lauréate de cet appel à création 2022, durant une journée au sein de la citadelle.

La préselection de l'appel à création "aménagements temporaires" •l’aménagement et l’habillage de l’entrée, •la conception et la production d’une signalétique •l’aménagement d’une terrasse pour l’espace de restauration rapide Nous faisons appel aux professionnels (designers, designers d’espace, architectes, artistes, agences spécialisées...) pour nous restituer une vision unique, originale, qui s’intégrera au site et à son environnement, et facilitera les usages et pratiques quotidiennes des publics dans ce lieu d’exception.

Dans une démarche éco-responsable, une attention particulière sera portée aux projets favorisant les matériaux locaux et de récupération.



Le jury se réunira le 26 avril 2022 – Oral de présentation des trois candidats pré-selectionnés.

Les candidats pré-sélectionnés



•Collectif GRU •Bellastock •Fabien Mauduit Ciavaglini / Benjamin Michel Architectes Les membres du jury aménagement sont : Nicole Ottavy (Ville d'Ajaccio), Mathilde Dumartin (Banque des Territoires), Christian Bacci (Ville d'Ajaccio), Caroline Corticchiato (Ville Ajaccio), Simone Guerrini (Ville Ajaccio), Sophie Boyer de la Giroday (SPL Ametarra), Franck Leandri (DRAC Corse), Antonia Lucciani (Collectivité de Corse).



En lien

Le site de la SPL Ametarra pour découvrir ses projets, sa philosophie : https://www.ametarra.fr/nos-projets

