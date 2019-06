Citadelle d’Ajaccio : lancement de la grande concertation publique ! Projection et débat

Histoire et patrimoine de la Citadelle

28 juin 2019 – (18h30 - 21h00), Espace Diamant









Depuis plus de 5 ans, la Municipalité travaille à l’acquisition de la Citadelle Miollis.

Estimée à 1 380 000 €, elle sera très bientôt propriété de la Ville d’Ajaccio. Le conseil municipal exceptionnel du 15 avril dernier a donné mandat au maire pour engager toutes les démarches à l’acquisition de ces quelques 2,5 hectares, constitués de fortifications, fossés, escarpes et contre-escarpes, de bâtiments de nature et d’intérêt divers. Les fortifications sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1975. L’ensemble de la Citadelle est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2017.



Afin de proposer un projet d’aménagement le plus en accord possible avec les Ajacciens, la Ville organise une grande phase de concertation publique. Des réflexions préalables à l’acquisition ont été menées, tant sur les bâtis que sur les espaces publics, mais l’objectif est désormais d’imaginer ensemble l’avenir de la Citadelle, tout en s’inscrivant dans une démarche respectueuse du site et de son histoire.



Aujourd’hui, vous êtes les architectes de ce nouveau quartier !



La ville engage cette 1ière phase de concertation qui se déroulera entre le 28 Juin 2019 et le 20 Octobre 2019. L’objectif de cette 1ière phase est de vous faire découvrir l’histoire et la richesse patrimoniale du site.



Vendredi 28 juin prochain, la première réunion publique de concertation vous permettra donc de « faire connaissance » avec la Citadelle Miollis.

Une table ronde réunissant historiens et architectes vous permettra de voyager dans le temps, de l’époque génoise à aujourd’hui.

Afin de mieux répondre aux nombreux enjeux de cette acquisition, le périmètre de réflexion vous sera exposé par un médiateur, garant de la concertation et tenu à une obligation de neutralité.

Les objectifs ? Assurer une parfaite information à la population, recueillir le sentiment des Ajacciens et des visiteurs, répertorier les avis et remarques du public sur les pistes déjà proposées et le cas échéant, débattre de solutions alternatives.

A partir du lundi 1er juillet 2019, vous pourrez écrire votre contribution en ligne ou sur un cahier disponible en mairie (hall d’accueil de l’Hôtel de Ville). De la documentation sera également disponible et téléchargeable sur ajaccio.fr.

Les remarques formulées seront analysées par l’équipe de la concertation afin de nourrir le bilan rédigé par le garant à l’issue de la démarche.



Des visites de la Citadelle sur inscription, un atelier participatif, une réunion publique sur le bilan de la 1ère phase vous seront également proposés.

Au programme de la soirée de lancement, vendredi 28 juin 2019 : Introduction de M. le Maire Présentation par M. Etienne Ballan (médiateur) : Méthode et calendrier de la concertation Présentation des intervenants de la table ronde par Susanna DORHAGE Projection d’un film de 12min sur l’histoire de la Citadelle Table ronde : Animation par Susanna DORHAGE COMPRENDRE L’HISTOIRE Intervention de M. Antoine-Marie Graziani Citadelles corses / Citadelle d’Ajaccio ;

La Citadelle, le golfe d’Ajaccio La décision d’un nouveau château – 1492 et la ville génoise avant l’intervention de Frattino.

La citadelle et le centre-ville d’Ajaccio

Les grands hommes qui ont marqué la Citadelle

Intervention de M. Nicolas Faucherre D’une ville génoise à une Citadelle se méfiant du territoire corse (escarpe et contre escarpe, démolitions des maisons) : l’intervention de Fratino, puis des ingénieurs français ;

La raison des formes de la Citadelle, (fossés, bastions, terrasses de tirs etc.) ;

Petit parcours des bâtiments exceptionnels (ex : caserne gênoise et ses peintures) ; l’inscription aux Monuments Historiques et l’avis de la commission nationale avant cession à la ville. L’HISTOIRE POUR GUIDER L’AVENIR ? Intervention de Mme Alicia Orsini Regard pré-analytique, caractère patrimonial = des intangibles à maintenir. Comment intervenir et prolonger l’histoire ? Qu’est-ce qui fait sa valeur ?

Architecture, typologies et matériaux : comment intervenir ? (Exemples d’interventions contemporaines).

Intervention de Mme Amélia Tavella : l’esprit des lieux et les principes de révélation La promenade publique des fortifications : un balcon sur la baie et la ville ;

Les places publiques et les jardins ;

Les liens avec la ville. Débat avec la salle

Synthèse des débats et rappel du calendrier par Etienne BALLAN

Inscriptions pour les visites de la Citadelle Visites de la Citadelle (sur inscription à l’adresse ametarra@ametarra.fr )



Samedi 6 juillet 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30



Jeudi 11 juillet 2019 : 1 groupe de 17h30 à 19h30



Samedi 20 juillet 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30



Jeudi 25 juillet 2019 : 1 groupe de 17h30 à 19h30



Samedi 3 Août 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30



Jeudi 5 septembre 2019 : 1 groupe de 17h00 à 19h00



Jeudi 12 septembre 2019 : 1 groupe de 17h00 à 19h00



Samedi 14 septembre 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30



Samedi et dimanche 21 et 22 septembre 2019 (Journées du patrimoine) : 1 groupe de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30



Samedi 28 septembre 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30



Jeudi 3 octobre 2019 : 1 groupe de 17h00 à 19h00



Samedi 12 octobre 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30



30 personnes maximum par visite

