Citadelle d'Ajaccio : la question de son devenir posée aux Ajacciens Parmi les 23 points à l'ordre du jour du conseil municipal du 27 octobre 2020, celui concernant le bilan de la première phase de concertation de la Citadelle Miollis et la méthodologie de projet d'aménagement a été présenté aux élus et adopté à l'unanimité par l'assemblée. Les points en débat posent les bases de la réflexion autour de l'aménagement d'un futur quartier à fort intérêt patrimonial ainsi que son intégration à la ville génoise



Le 4 juillet 2019, Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio, recevait symboliquement les clés de la Citadelle des mains du 1er ministre de l’époque, Edouard Philippe rendant ainsi la Ville propriétaire du site. Ce rachat au ministère des Armées marque l’avènement d’une nouvelle page à écrire. L’exécutif communal ambitionne d’ailleurs de faire de ce haut lieu patrimonial et historique un véritable quartier intégré à la ville génoise. Pour mener à bien le projet d’aménagement, la Ville a concédé un périmètre d’intervention sur le cœur de Ville à la SPL Ametarra. C’est elle qui mobilisera les moyens nécessaires pour mener à terme cette vaste programmation urbaine selon les recommandations du conseil municipal.

Un projet au long court avec des attentes fortes La Citadelle fait partie de l’ADN d’Ajaccio. Elle trace d’ailleurs les contours historiques de la Ville. Le lieu à la fois militaire et mémoriel a toute l’affection des Ajacciens. Son enclavement architectural nourrit des mystères propices à engager un débat passionné quant à son devenir… Véritable enjeu de développement pour la Ville, la municipalité, dans un souci de transparence, a lancé une concertation auprès de la population de juin à octobre 2019 dont les conclusions étaient restituées au cours du conseil municipal du 27 octobre. Elle a permis de poser les réflexions sur la future programmation urbaine.



Près de 700 participants ont joué le jeu. « Ce qui ressort avant tout de cette démarche exploratoire, c’est la volonté d’avoir un quartier vivant, connecté à la ville, préservé de son identité, de son histoire et de son patrimoine, le but étant de réussir le pari de sa valorisation et de sa modernisation» relève Stéphane Sbraggia, le 1er adjoint.



La prise de conscience autour de cette vaste entreprise a suscité beaucoup d’émotions et beaucoup d’implication de la part des participants. Les réflexions construites autour de réunions publiques, de supports de communication, de rencontres-ateliers et de visites sur site vont permettre à l’exécutif municipal de dessiner une feuille de route à venir : « La concertation a vocation à se poursuivre tout au long du projet grâce à la création d’une Maison de la citadelle dès 2021, poursuit Stéphane Sbraggia. Tous les acteurs du territoire seront associés à sa construction, et notamment ceux en lien avec le fort intérêt patrimonial du site : l’Architecte des bâtiments de France (ABF), la DRAC, la CAPA … Près de 15,7 millions d’euros vont être mobilisés dans le cadre du Plan de transformation et d’investissement sur 5 ans (PTIC). Le temps de l’aménagement de la citadelle ne sera pas celui du mandat, il faut bien l’avoir en tête. »



Des attentes fortes des Ajacciens

Parmi les principales recommandations, il ressort la volonté que le lieu reste sous la maîtrise de la puissance publique. La question environnementale doit être au cœur des aménagements envisagés. Cette nouvelle vie urbaine serait à imaginer en connexion avec reste de la ville génoise, exclusivement piétonne, facile d’accès (PMR) avec en toile de fond un lieu arboré, favorisant la déambulation et les espaces de jeux pour enfants. Les activités à implanter s’orienteraient principalement vers la culture : de la visite et des musées, de l’art, des spectacles et de la création… Autres suggestions : l’implantation d’activités autour de la formation, une proposition d’espaces publics polyvalents, la volonté de voir une offre commerciale alternative au centre ville pour les commerces, la restauration et les bars. La question de l’hébergement a davantage été soumise à controverse pour les participants.



​Attractivité du site, une ouverture au public dès le printemps 2021 Dans le cadre de son contrat de concession d’aménagement, la SPL AMETARRA a également soumis au conseil municipal l’autorisation de mettre en place des interventions préalables à la transformation du site. Elles seront à engager dans les 5 années à venir (2020-2025). Elles concernent la dépollution du site, la tenue de fouilles archéologiques, la mise en accessibilité des lieux, et des réseaux, l’aménagement des espaces publics… La reconquête civile auprès de la population passera par la création d’une passerelle depuis les quais du port. Cette dernière permettra d’assurer l’accessibilité du chantier et des véhicules de secours, et de désenclaver la cellule Fred Scamaroni, un haut lieu de mémoire de la Citadelle.

Plusieurs sites de la Citadelle seront soumis à une procédure de classement au titre des monuments historique.



Toujours dans l’objectif d’ouvrir l’espace aux Ajacciens et de les aider à s’approprier ce nouveau quartier de la Ville, la Citadelle ouvrira ses portes au public dès le printemps 2021, si la situation sanitaire le permet. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme d’activation exceptionnel qui raconte l’histoire du site et préfigure sa transformation. L’ouverture des sites sera soumise à l’avancement du projet.



« Sur la base de son volet programmatique, la Ville va tester sur une durée de 3 ans un certains nombres de projets et d’actions éphémères autour d’activités culturelles, patrimoniales et économiques. Ce concept d’urbanisme transitoire va permettre d’affiner ensuite la programmation globale et d’avancer sur la transformation. La Ville va lancer les appels à projets dès la fin de l’année » informe Sophie Boyer de la Giroday, directrice de la SPL Ametarra.







