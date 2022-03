Citadelle d'Ajaccio : appels à création pour la saison 2022 A Cità d'Aiacciu è a sucetà publica lucale d'acconciamentu di u tarritoriu Ametarra pruponenu 3 chjame à prughjetti pà l'apartura di a citatella in u 2022. Artisti, musicanti, DJ di musica elettronica, futograffi, architetti...tocc'à voi di favvi sente da mette in valore stu locu.

Dans le cadre du programme d’activation de la Citadelle, la Ville d’Ajaccio et la société publique locale d’aménagement du territoire Ametarra lancent trois appels à création pour la saison 2022 de l'activation et l'aménagement de la Citadelle d'Ajaccio. Artistes, musiciens, compositeurs, DJ de musique électronique, photographes, architectes, professionnels du design et de l’aménagement d’espace sont invités à proposer une vision unique du site pour la création originale d’une musique dédiée à la Citadelle, l’aménagement temporaire du site et la réalisation d’une série photographique inspirée de la Citadelle.





CONCOURS POUR UN APPEL A RESIDENCE PHOTOGRAPHIQUE Un appel à résidence photographique vise à sélectionner un ou une photographe pour réaliser une série inspirée de la Citadelle Miollis d’Ajaccio. Il est demandé aux candidats photographes de proposer un projet tenant compte de la situation géographique de la Citadelle, de son lien avec le reste de la ville, de son histoire, de sa future transformation et réhabilitation. Le ou la photographe lauréat(e) réalisera un projet ayant comme objet de recherche et inspiration l’appropriation du site par les habitants, la citadelle en tant que nouveau lieu de passage et de rencontre. Le projet photographique aura pour objectif d’interpréter de manière originale l’Humain au sein de ce site si longtemps fermé aux visiteurs.



Le projet réalisé prendra la forme d’une série d’images qui sera présentée au sein de la Citadelle. L’artiste sera accompagné́ d’une commissaire d’exposition dans la conception d’un projet d’exposition pour la saison 2022.



Il est attendu du ou de la photographe lauréat(e) de (1) réaliser une série inspirée de la Citadelle Miollis, et de son appropriation par les habitants et visiteurs (à livrer au plus tard le 15 mai 2022) ; (2) accueillir durant une journée à la citadelle le candidat gagnant du concours photographique amateur ; (3) Concevoir un dispositif d’exposition de la série au sein de la citadelle, conjointement avec le commissaire d’exposition (en cours de sélection) ; (4) être présent(e) lors de l’événement d’inauguration de l’exposition de la série autour du 15 juin 2022 ; (5) favoriser les circuits courts et tenir compte de l’impact écologique concernant la production et l’installation des œuvres.



Date limite de la remise des plis : Avant le 30 mars 2022 à 12h

Sélection du ou de la lauréat(e) : 11 avril 2022

Remise de la série : 15 mai 2022

Production et installation : 15 mai - 14 juin 2022

Lancement de la saison 2022 : 15 juin 2022



Télécharger le dossier de candidature :

AAC_RESIDENCE PHOTO.zip (214.18 Mo)



APPEL A CREATION « LE SON DE LA CITADELLE » : COMPOSITION D’UN MORCEAU DE MUSIQUE ELECTRONIQUE INSPIRE DE LA CITADELLE MIOLLIS D’AJACCIO Cet appel à création vise à sélectionner un artiste ou collectif d’artistes, musiciens, compositeurs, DJ de musique électronique afin de créer et de proposer : (1) une création musicale originale d’une durée de 3 à 5 minutes, qui s’inspirera de la citadelle, son histoire, sa transformation et sa situation géographique exceptionnelle. Ce titre résonnera comme l’hymne de la citadelle, une identité sonore que l’on retrouvera sur tous les supports de communication de la SPL et de ses partenaires ; (2) une performance d’une heure maximum à l’occasion de la soirée de lancement de la saison 2022 (date prévisionnelle : 15 juin). Le.s ou la lauréat(e)s aura la possibilité de créer et composer sur place à la citadelle au sein d’un atelier qui lui sera mis à disposition. Au-delà d’un contenu sonore voué à la communication et à l’identité du lieu et du projet, il s’agit d’une véritable réflexion : Comment raconter un lieu à travers la musique ? Comment rendre identifiable un lieu et son projet grâce à la musique ? Comment retranscrire au public l’âme d’un site ? L’artiste posera un regard unique sur ces questions.



Date limite de la remise des plis : Avant le 30 mars 2022

Annonce de l’artiste lauréat : 11 avril 2022

Date limite pour la composition du morceau : 1er juin 2022

Inauguration de la saison 2022 et performance à la citadelle : 15 juin 2022



Télécharger le dossier de candidature :

AAC_SON DE LA CITADELLE.zip (4.62 Mo)



AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU SITE : APPEL D’OFFRES POUR LA CONCEPTION ET REALISATION D’UNE SIGNALETIQUE ET D’AMENAGEMENTS TEMPORAIRES Afin d’accueillir les différentes activités de la saison 2022, et d’offrir une meilleure expérience pour les visiteurs, la SPL souhaite améliorer l’aménagement actuel du site ainsi que son entrée de façon à mieux identifier la citadelle depuis le centre-ville grâce à une signalétique temporaire, améliorer la lisibilité du parcours de visite au sein du site, renforcer l’identité de la citadelle via un design cohérent et améliorer l’aménagement de l’espace de restauration existant pour en faire un lieu de détente et encourager la fréquentation quotidienne. Cet appel d’offres vise à sélectionner des professionnels du design et de l’aménagement d’espace afin de concevoir et assurer la production de l’aménagement temporaire du site sur trois volets essentiels : (1) l’aménagement de l’entrée de la citadelle Miollis, (2) la signalétique du site, (3) l’aménagement extérieur de l’espace buvette de détente et restauration rapide.



Date limite pour la transmission du dossier de candidature : 28 mars 2022

Sélection des équipes finalistes : 29 mars 2022

Visite du site : 6 avril 2022

Présentation à l’oral d’un pré-projet par les finalistes, et sélection du lauréat : 22 avril 2022

Production et installation : 25 avril - 13 juin 2022

Inauguration de la saison 2022 : 15 juin 2022



Télécharger le dossier de candidature :

AO_AMENAGEMENT.zip (212.16 Mo)



