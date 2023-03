Citadelle Miollis : lancement de deux appels à création pour la saison 2023 Dans le cadre du programme d’activation de la Citadelle, la Ville d’Ajaccio et la société publique locale d’aménagement du territoire Ametarra lancent deux appels à création pour la saison 2023. Artistes, plasticiens, photographes, vidéastes, architectes, professionnels du design… sont invités à proposer une vision unique du site pour la création d’aménagements temporaires dans

les douves de la Citadelle et la réalisation d’une installation artistique en lien avec la thématique de la Méditerranée.







LA CITADELLE MIOLLIS : UNE ACTIVATION CULTURELLE, ARTISTIQUE ET ECONOMIQUE Située en plein coeur d’Ajaccio, la citadelle est un joyau de l’architecture militaire avec une histoire riche et mouvementée. C’est ici que la ville d’Ajaccio est née à la fin du 15 -ème siècle.



La Ville d'Ajaccio a acheté la Citadelle à l’été 2019 pour la transformer, l’ouvrir aux ajacciens et en faire un nouveau quartier intégré au centre-ville. L’ambition est d’étendre ce site patrimonial sur la ville génoise, sur le coeur de ville, sur le pays ajaccien, sur la Corse et sur la Méditerranée. Dans le cadre de la reconversion du lieu, une démarche novatrice a été mise en place en 2021, qui consiste à activer la Citadelle : l’ouvrir avant et pendant sa transformation, pour raconter le projet aux ajacciens, tester des usages et lancer une dynamique artistique et créative autour du projet.



Les chantiers de fouilles archéologiques, de dépollution et d’accessibilité qui débuteront en 2023 vont donc être menés en même temps que la citadelle est ouverte au public avec la proposition d’actions culturelles, événementielles et économiques.



Ces travaux consistent en des opérations de préparation de la citadelle à son aménagement et à son ouverture définitive.



L’OBJECTIF de cette transformation est de faire de la Citadelle un lieu de vie à part entière et à l’année et de proposer aux Ajacciens un projet recherchant l’équilibre social, urbain mais aussi économique et culturel.

L’ambition est de faire du site une correspondance avec le coeur historique de la Ville (en lien avec la ville génoise et le port), un véritable quartier ouvert et piéton, avec une programmation mixte. Un projet qui se doit d’être participatif dans sa définition mais aussi dans sa réalisation.

TROISIEME SAISON DE L’ACTIVATION L’enjeu de l’année 2023 est de renforcer les tests programmatiques, d’ouvrir de

nouveaux espaces au public, de proposer des événements variés et accessible à

tous dans la citadelle.



Cette troisième saison mettra à l’honneur la Méditerranée.

Pour se faire, artistes et professionnels du design et de l’aménagement sont invités

à répondre aux deux appels à création lancés par la SPL Ametarra :



• Un appel à création pour l’aménagement temporaire des douves sud de la Citadelle

• Un appel à création arts visuels

AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES DOUVES : CONCEVOIR, PRODUIRE, RENDRE ACCESSIBLE… Afin d’accueillir les différentes activités de la saison 2023, d’ouvrir de nouveaux espaces et d’offrir une meilleure expérience pour les visiteurs, la SPL souhaite faciliter l’accessibilité aux douves.



Vaste espace de respiration, les douves participent d'une mise en scène du 'Monument-Site' en le mettant à distance. A la fois proche et quasi-inatteignable, la citadelle apparait sacralisée par le duo douves-remparts qui l'érigent en haute muraille.



Les douves initialement pensées comme obstacle au franchissement se révèlent aujourd'hui comme un espace de liaison potentiel permettant des continuités entre plage etport ainsi que des accès variés à la citadelle (extrait de l’étude de diagnostic/Pierre-Jean Trabon).



Cet appel d’offres vise à sélectionner des artistes, architectes, professionnels du design et de l’aménagement d’espace afin de concevoir et d’assurer la production des aménagements sur trois volets essentiels :



• La création d’un nouvel accès desservant les douves : conception et fabrication d’un escalier ou d’une rampe respectant les normes d’accès et de sécurité, permettant de relier la passerelle de l’entrée de la citadelle aux douves sud. Outre son aspect fonctionnel et réglementaire, il s’agira de proposer une oeuvre artistique et architecturale à part entière dans un site patrimonial d’exception.



• La conception et la fabrication de mobiliers urbains originaux,

temporaires et déplaçables : assises, tables et poubelles.



• La remise en état de fonctionnement du terrain de sport existant.

Les acteurs du projet font appel aux professionnels pour restituer une vision artistique, unique, et originale, qui s’intégrera au site et à son environnement, et facilitera les usages et pratiques quotidiennes des publics dans ce lieu d’exception.





CALENDRIER Date limite pour la transmission des candidatures : 20 mars 2023 à 12h

Sélection des équipes finalistes : 27 mars 2023

Visite du site animée par la SPL : semaine du 3 avril 2023

Présentation à l’oral du pré-projet et sélection du ou de la lauréat(e) : semaine du 8 mai 2023

Production / Installation : du 1er juin 2023 au 10 septembre 2023

Inauguration des aménagements : 15 septembre 2023

Budget : 142 000 HT pour le candidat retenu

APPEL A CREATION « ARTS VISUELS » Un appel à création artistique vise à sélectionner un(e) artiste pour réaliser une installation éphémère dans l’espace public de la Citadelle Miollis.



Le projet prendra la forme d’une création in situ qui devra dialoguer avec la thématique de la saison 2023 : la Méditerranée.



Il s’agira de proposer :

• La création d’une ou plusieurs oeuvres temporaires ;



• Une installation visible depuis l’extérieur du site, qui soit à la fois une oeuvre signal et une invitation pour les visiteurs à pénétrer dans la citadelle Miollis ;



• Une réflexion poétique et originale autour de l’histoire du site et de sa

place dans la Méditerranée ;



Une grande liberté sera accordée au lauréat quant aux propositions des médiums utilisés dans le cadre de ce projet (vidéo, son, photographie, sculpture, installation lumineuse), et dans la mesure du possible. l’artiste sera accompagné d’une commissaire d’exposition dans la conception de son oeuvre .



L’installation artistique sera inaugurée en juin à l’occasion de la soirée de lancement hè viva 2023 .

Il est demandé aux artistes de restituer au public leur vision unique de ce site patrimonial d’exception.



Le lauréat(e) devra s’adapter aux contraintes du site, favoriser les circuits courts et tenir compte de l’impact écologique dans la production de son oeuvre.





CALENDRIER Date limite pour la transmission des candidatures :

20 mars 2023 à 16h



Sélection du ou de la lauréat(e) :

semaine du 27 mars 2023



Production / Installation : du 15 avril au 5 juin



Lancement de la saison 2023 : autour du 8 juin



Budget : 12 000 HT

Cahiers des charges et contact

www.ametarra.fr

www.manifesto.fr



Contact projet : citadelle-ajaccio@ametarra.fr Les différents cahiers des charges sont à retrouver en ligne :Contact projet :

