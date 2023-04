Citadelle Miollis, appels à création et lauréats 2023 Dipoi a so partura, a citatella Miollis hà prupostu parechji attività pà tutti

De la résidence de création à l’aménagement de la Citadelle en passant par de simples promenades ou visites, la Citadelle a proposé depuis son ouverture, des activités et évènements pour tous les âges, toutes les envies, toutes les curiosités comme en 2022 avec entre autre; la résidence photographique de Marion Gambin qui a donné l’installation in situ "I ABITANTI" conçue avec Madeleine Filippi, les aménagements temporaires et la nouvelle signalétique conçus par le collectif Gru, l’hymne musicale de la Citadelle réalisé par Excelsior, la guinguette de la Citadelle, ou encore les boutiques ateliers installées dans le bâtiment des

canonniers.



Ces programmations sont établies pour répondre à la fois à la découverte du site par le plus grand nombre, à l’animation culturelle et patrimoniale du lieu et à des tests programmatiques qui doivent nourrir le projet de la citadelle. La Ville d’Ajaccio, à travers la Citadelle, marque ainsi sa volonté de proposer une programmation économique, événementielle, culturelle et festive.



Dans un même temps, la citadelle va commencer sa mutation. Sont prévus sur les cinq prochaines années : des chantiers de découverte de la Citadelle au travers des fouilles archéologiques, la dépollution du site, la création d’un nouvel accès par le port Tino Rossi, la création d’une passerelle entre la rue Bonaparte et le bâtiment de la Manutention, la restauration des remparts et l’aménagement des espaces publics.





UNE TROISIÈME ANNÉE D’ACTIVATION Après un bilan de l’année 2022 qui sera présenté au conseil municipal du 13 avril 2023, la Ville d’Ajaccio et la SPL AMETARRA lancent la troisième année d’activation de la Citadelle Miollis.



L’enjeu de cette année est de renforcer les tests programmatiques, d’ouvrir de nouveaux espaces au public, de proposer des événements variés et accessibles à tous.

Trois appels à candidature ont été lancés.



Le premier concerne l’exploitation de la guinguette de la Citadelle. Après la réussite de la première guinguette en 2022, une nouvelle guinghetta Aiaccina a vu le jour il y a quelques semaines.



A Ghinghetta Aiaccina, c'est le projet de deux ajacciens d’une trentaine d’années qui se lancent dans une toute nouvelle aventure : Laurent, gérant d’une épicerie bio et Silanu, ancien barista.



Leur rencontre s’est faite dans la halle du marché d’Ajaccio et se poursuit aujourd’hui à la citadelle. La guinguette propose une cuisine de saison accompagnée de vins et bières corses grâce à un approvisionnement en circuit court garantissant des produits frais et de qualité. Leur objectif premier est d’attirer les ajacciens au sein de la Citadelle afin qu’ils s’approprient ce nouveau quartier d’Ajaccio, resté

longtemps inaccessible. Mais le lieu répondra également aux attentes des vacanciers qui pourront visiter ce site patrimonial et découvrir sa richesse.



Le deuxième et le troisième appel à projets concernent le volet créatif. Les artistes, les professionnels du design et de l’aménagement d’espace, les architectes, les sculpteurs… ont été invités à mettre leur talent et leur passion au service de la citadelle à travers deux appels à création lancés en Février dernier !



Le jury qui a sélectionné les lauréats est notamment composé d’élus de la Ville d’Ajaccio, de personnes expertes, de représentants de la collectivité de Corse et de la DRAC. Le jury a notamment associé cette année deux commissaires d’exposition de la biennale d’art contemporain de Bonifacio. La mise en réseau des citadelles est amorcée.



Afin d’accueillir de nouvelles activités, d’offrir un nouvel espace accessible au public et donc une meilleure expérience pour les visiteurs, la SPL a souhaité ouvrir les douves au public en créant un nouvel accès éphémère sous la forme d’un geste artistique à l’entrée de la citadelle mais également en proposant la conception et la fabrication de mobiliers urbains et la valorisation du terrain de sport existant.



Les acteurs du projet ont fait appel à différents professionnels pour restituer une vision artistique, unique, et originale, qui s’intégrera au site et à son environnement, et facilitera les usages et pratiques quotidiennes des publics dans ce lieu d’exception.



Enfin, le troisième appel à création artistique lancé, visait à sélectionner un(e) artiste pour réaliser une installation éphémère dans l’espace public de la Citadelle Miollis.



Le projet prendra la forme d’une création in situ qui devra dialoguer avec la thématique de la saison 2023

: la Méditerranée.



Les 3 candidats finalistes de l'appel à création sur l'aménagement temporaire des douves sont :

ATELIER ARYAN, ATELIER LAISSEZ PASSER X CCA ET DSGHBAD Ils ont été invités à une visite de la Citadelle qui s’est déroulée le 7 avril dernier afin de leur permettre de mieux appréhender le site et de faire naître les premières esquisses du projet.



Le jury se réunira le 10 Mai 2023 pour entendre les candidats et retenir le lauréat 2023.



ATELIER ARYAN :

Elnaz ARYAN - ATELIER ARYAN (Architecte mandataire)

Angélina WAGON (Architecte paysagiste)



Observer, rechercher et créer. Ce triptyque caractérise l’approche de l’Atelier Aryan et Angélina Wagon. Ensemble, elles ont développé une nouvelle expérience architecturale inspirée de la promenade architecturale , concept développé en 1929 par Le Corbusier. La promenade architecturale, dans sa conception, son enchaînement de séquences suscite la curiosité et invite aux mouvements. La promenade intrigue le regard et induit des déplacements variés offrant parfois des vues insoupçonnées.



La fondatrice d’Atelier Aryan et Angélina Wagon ont ravivé ce concept en insufflant une nouvelle dynamique basée sur la durabilité écologique et la mise en valeur des paysages environnants.



Leurs références font part d’un travail à l’international, passant par la Chine, la Tunisie et la

France. La note d’intention rédigé pour ce projet, avec la volonté d’une réflexion axée sur

l’éco-responsabilité et l’économie circulaire a été très appréciée par le jury.



ATELIER LAISSEZ PASSER X CCA :



Laissez Passer est un collectif de jeunes artisans, architectes et créateurs qui conjuguent leurs savoir-faire au service d’un idéal : la valorisation des déchets matériels du port industriel de Marseille (GPMM)



L’équipe est composée de 6 membres : Alex Astréoud (ébéniste), Robin Bourdil (menuisier),

Guillaume Boutrolle (communication) ,Victor Guien (métallier), Lucie Monéteau (tapissière), et Raphaël Mougel (architecte).



Le collectif CCA est aussi composé de trois architectes avec une bonne connaissance du territoire insulaire ; Laure Celeri, Maxime Cargill, et Dominique Debene



L’approche proposé lors de la phase candidature a conquis le jury car elle correspond parfaitement au site et offre une vision ludique.



DSGHBAD

DSGHBAD est un collectif international d’architectes qui collaborent sur divers projets de conception architecturale, de recherche et d’enseignement, composé de Balthazar Auguste Dormeuil, Georgia Hablützel et Dor Schindler.



Face aux enjeux sociaux et environnementaux, nous croyons que la pratique architecturale d’aujourd’hui se doit d’être multidisciplinaire. Notre pratique reflète la diversité et la complémentarité de nos profils

Balthazar/l’espace public, Georgia/recherche, Dor/logements.



La Dimension esthétique et la démarche respectueuse de l’environnement ont conquis le coeur du jury…

Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour connaître le nom du lauréat…



Et...

GILLES BRUSSET,

LAUREAT DE L’APPEL A CREATION ARTS VISUELS



Pour l’appel à création arts visuels , le jury a sélectionné Gilles Brusset.

Le fils conducteur de cette résidence est de créer une oeuvre signal et une invitation pour les visiteurs à pénétrer dans la citadelle si longtemps fermée au public.



La production et l’installation de l’oeuvre se fera du 15 avril au 5 juin, pour une inauguration prévue

le 8 juin 2023.



Dume Marcellesi et Prisca Meslier qui ont notamment travaillé sur la biennale de Bonifacio

seront en charge du commissariat d’exposition.



En réponse à l’appel à création, Gilles Brusset propose une oeuvre qui joue avec le paysage, rend hommage au monument et le rend visible de loin.



Entre les murs de la citadelle Miollis et l’ouverture sur le grand paysage de la baie d’Ajaccio, l’oeuvre

installe un nouveau dialogue : Le ciel s’infiltre entre les opacités des pierres et le regard, invité à se

promener, devient passe-muraille.



Les relations entre l’architecture militaire et le paysage méditerranéen sont réinventés, on aperçoit suivant les heures un scintillement inhabituel, une vibration lumineuse intrigante. L’escamotage de

parties précises du site et les effets cinétiques offrent au visiteur une nouvelle rencontre avec le lieu qui

semble modifié dans sa substance même. Gilles Brusset



Gilles BRUSSET est artiste plasticien et architecte-paysagiste, diplômé des Ecoles d’architecture de Paris Belleville et de paysage de Versailles.



Plusieurs de ses oeuvres procèdent par soustraction, effacent de la matière existante, créent des vides, ménagent des espacements et creusent des intervalles, des interstices. Au travers des sols et des murs semblent passer la lumière. S’y installe une troisième dimension : un espace nouveau comme un vertige.



Les oeuvres invitent le regard à regarder autre chose qu’elles mêmes, à se promener dans le paysage. Elles surgissent comme des coup d’éclats, des apparitions impalpables ou des instants fugitifs. Se modifiant selon les déplacements de l’observateur et les mouvements des météores, elles proposent des opportunités de présence au monde sensible.



L’oeuvre éphémère Tranches de Ville réalisé en 2013 à Clichy-la-Garenne en France a reçu le Prix National de l’Art Urbain 2014. La sculpture-paysage de L’enfance du pli réalisée à Meyrin en Suisse en 2017, finaliste à l’European Prize for Urban Public Space 2018, a fait l’objet de nombreuses publications en Europe, en Chine et en Corée.



En parallèle de ces appels à création dédiés aux professionnels un concours photo amateur sera lancé sur nos réseaux sociaux pour la fin du mois d’Avril.

Instagram : citadelleajaccio

Facebook : CitadelleMiollis







Finalement, il se passe toujours quelque chose à la citadelle ! Expositions, guinguette, boutiques, maison du projet, promenade, lectures, farniente, jeux, expositions… nous vous attendons tous les jours dans ce site d’exception.



Sachez que vous pouvez participer au projet de la citadelle en venant à la maison du projet et en nous faisans partager vos propositions et vos projets.



Notez dans votre agenda !

Le 8 juin, lors d’une soirée ajaccienne à la citadelle, la programmation 2023 sera dévoilée.

Hé vivà 2023 DP- lauéats 2023.pdf (439.16 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer