Citadelle Miollis : Lancement de la programmation 2023 Eccu a prugramazioni pà u 2023 à a citatella Miollis

Située en plein coeur d’Ajaccio, la citadelle Miollis, dont la première pierre a été posée en 1492 et qui n’a cessé de se transformer jusqu’à nos jours, a été achetée par la Ville d’Ajaccio à l’été 2019 avec la volonté de faire évoluer le site et de l’ouvrir aux Ajacciens.



Le souhait est de faire rayonner le projet sur la ville génoise, sur le pays ajaccien, sur la Corse et sur la Méditerranée.

La société publique locale (SPL) Ametarra, chargée d’aménager ce monument historique, mène à bien le projet urbain pour le compte de la Ville d’Ajaccio, dans une logique de continuité avec le réaménagement de la ville génoise.



Depuis l’été 2021, la citadelle a démarré sa transformation pour devenir un nouveau quartier ajaccien accueillant à terme de multiples activités.



De manière assez inédite, c’est à la fois un chantier visant à préparer le foncier (archéologie, dépollution, accessibilité…) qui va s’ouvrir à partir de septembre 2023, et des tests programmatiques pour la Ville et la SPL confiés à des artistes, des commerçants, des architectes, des associations, des acteurs culturels… Tous contribuent à travers leur présence sur place à

définir et orienter le projet de transformation, aujourd’hui à l’étude. Pendant le temps de sa transformation, la citadelle s’« active », Hè Viva !



une méthode unique en corse Cette méthodologie, qui existe déjà sur la réhabilitation de friches urbaines ou sites patrimoniaux, est totalement adaptée au site de la citadelle et au projet. Sa spécificité est que l’activation et l’ouverture au public se font pendant la phase chantier.



Depuis juillet 2021, la Ville et la SPL ont proposé, à la suite d’appels à candidatures, de nombreux rendez-vous : des animations, expositions, réalisations architecturales, évènements… Un périmètre sécurisé a également été ouvert en libre accès au public ainsi qu’une maison du projet.



Pour 2023, dans le cadre de ce programme d’activation de la citadelle, la Ville d’Ajaccio et la SPL Ametarra, accompagnées de Manifesto (Assistance à maîtrise d’ouvrage - AMO - culturelle), ont lancé 2 appels à création sur le thème de « la Méditerranée » pour inviter des artistes et des architectes à participer au projet. Des jurys composés de représentants de la Ville, la DRAC, la Collectivité de Corse, la Banque des territoires et de personnes qualifiées se sont réunis pour sélectionner les lauréats.



Les lauréats sont :

- Gilles Brusset pour l’appel à candidature « arts visuels ».

- CCA x Laissez-passer pour l’appel à candidature « ouverture des douves au public ».



Mises en place depuis trois ans déjà, ces actions permettent de proposer un programme culturel et architectural en lien avec la citadelle et son projet, et de mettre en lumière les atouts du site.



Cette année, la poudrière, bâtiment remarquable du site en voie de classement, va accueillir, grâce à la direction culturelle de la Ville d’Ajaccio, un lieu d’exposition temporaire. Alice Lordaour en avril, le Fonds régional d’art contemporain (Frac) Corsica du 8 juin au 23 septembre et d’autres artistes par la suite investissent les lieux.



Un appel à candidature a également été lancé pour la gestion de la guinguette de la citadelle pour 2023. Ce lieu de convivialité et de proposition culturelle et évènementielle doit permettre d’offrir un moment de restauration, de détente et de loisirs sur la place basse de la citadelle.



Ce lieu met également en valeur les produits locaux.



Ce programme d’activation permet de tester des usages et de préfigurer la programmation future de la citadelle.

soirée inaugurale le 8 juin à 19h30 Le temps d’une soirée, la citadelle se raconte à travers de multiples témoignages et regards artistiques pour vous faire découvrir son programme 2023 !



La soirée inaugurale de la citadelle d’Ajaccio est une invitation à la découverte ou à la redécouverte du site autour d’un moment convivial, musical, culturel et gourmand tourné vers la Méditerranée.



Au programme de la soirée :

L’inauguration de l’exposition « La merveilleuse » du Frac CORSICA en partenariat avec la Ville d’Ajaccio et la Collectivité de Corse ;

La présentation de l’oeuvre de Gilles Brusset « Tra I Petri » ;

La rencontre avec les lauréats de l’appel à création des douves, l’atelier

Laissez-passer et les architectes du cabinet CCA ;

L’annonce des lauréats du concours photo amateur de la citadelle et la remise des lots par les artisans de la citadelle ;

La venue des pêcheurs de « I pescadori in festa » à la citadelle pour proposer à la dégustation des produits de la mer et affirmer le lien avec le port et les pêcheurs ;

Un concert live acoustique proposé par un groupe insulaire ;

Des ateliers de médiation à destination du jeune public sur le thème de l’année : « la Méditerranée » ;

L’ouverture des boutiques de la citadelle en shopping de nuit ainsi que de la guinguette et de la maison du projet.

à découvrir le 8 juin et aprés... Pour les aficionados de culture, d’art et d’architecture :

La merveilleuse,

Une exposition du Frac Corsica dans l’enceinte de la poudrière du 8 juin au 23 septembre.

La Merveilleuse vous invite à découvrir des artistes tels que Caroline Belardy, Étienne Bossut,

Philippe Cazal, Serge Comte, Mélissa Epaminondi, Sylvie Fanchon, Claudio Parmiggiani,

Alain Séchas, Emilija Skarnulyte et Marthe Wéry. Cette exposition a été pensée autour du

thème de la saison, « la Méditerranée », à travers différents regards artistiques et divers

positionnements.

« La Méditerranée convoque en premier lieu un sentiment de permanence, une forme d’équanimité qui répond au ressac inlassable et tranquille d’une nature imperturbable »

« La Méditerranée est devenue synonyme d’hédonisme et de nonchalance, de repos et de congés payés.»

« La Méditerranée a toujours été heurtée par les fracas de l’histoire ». Frac Corsica

à découvrir à la citadelle miollis du lundi au samedi de 10h00 à 18h00



Tra I Petri (Entre les Pierres), l’installation de Gilles Brusset.

Gilles Brusset est le grand lauréat de l’appel à création arts visuels lancé par la SPL

Ametarra en 2023 et qui a suscité l’intérêt de 17 candidat(e)s issu(e)s de différentes cultures

et pratiques artistiques.

Artiste plasticien et architecte-paysagiste, Gilles Brusset a passé 3 semaines à la citadelle

afin de réaliser son oeuvre in situ. Prisca Meslier et Dumè Marcellesi, les deux directeurs de

l’association De Renava, qui opèrent à la biennale d’art contemporain de Bonifacio, ont été

invités à participer au jury de l’appel à création. Ils ont également suivi Gilles Brusset tout au

long de son travail. Ils ont conçu ensemble « Tra I Petri », une installation qui se compose

de plusieurs modules de tôle inox poli miroirs, découpés sur mesure à la forme des joints

originaux.

Ces fragments d’acier sont parsemés sur le mur d’enceinte entourant l’entrée piétonne

ainsi que sur la façade faisant face à l’horizon. Conçue en parfaite symbiose avec la matrice

de l’appareillage architectural des remparts, cette couverture dessinée à même le corps

de l’édifice, vient sertir la pierre de granite rose comme on sertirait une pierre précieuse.

Et ne l’est-elle pas après tout, précieuse ? Cette pierre avec laquelle a été bâtie l’histoire

d’Ajaccio, imprégnée de l’écume méditerranéenne, du sang des combattants et des pas

des sentinelles. L’installation de l’artiste Gilles Brusset vient aujourd’hui pailleter la muraille

centenaire d’une onde miroitante, qui semble vouloir se propager au-delà de nos côtes.

Réfléchissant la lumière comme une coulée de sève nourricière, l’oeuvre entoure ces pierres

d’une humide étincelle qui cherche à embraser de renouveau les fondations de ce bâtiment

historique.

Elle symbolise la mutation en cours de la citadelle, ouvrant enfin ses murs au monde

méditerranéen qui se répand à ses pieds, pour partager la lumière.

exposition en extérieur, visible en libre accès aux heures d’ouverture de la citadelle.



L’aménagement des douves

CCA x Laissez-passer

Afin d’accueillir de nouvelles activités, d’offrir un nouvel espace accessible au public

et donc une meilleure expérience pour les visiteurs, la SPL Ametarra a souhaité ouvrir les douves au public en créant un nouvel accès éphémère sous la forme d’un geste artistique à l’entrée de la citadelle, mais également en proposant la conception et la fabrication de mobiliers urbains et la valorisation du terrain de sport existant.

Les acteurs du projet ont fait appel à différents professionnels pour restituer une vision artistique, unique et originale, qui s’intégrera au site et à son environnement, et facilitera

les usages et pratiques quotidiennes des publics dans ce lieu d’exception.

Les lauréats sélectionnés à l’issue des deux phases de jury sont le cabinet d’architecture CCA associé au collectif « laissez-passer ». Ils seront donc présents au sein de la citadelle durant tout l’été 2023 pour réaliser leur projet.

« L’humain au coeur des valeurs et des actions »

L’atelier laissez-passer est un collectif de jeunes professionnels spécialisés dans le

recyclage de divers matériaux.

Évoquer la mer dans les douves, c’est tout l’enjeu de l’atelier Laissez-passer: trouver

le juste équilibre entre l’approche artistique de la demande ainsi que l’histoire et le

patrimoine fort du site de la citadelle Miollis. La réhabilitation du terrain de sport

s’organisera autour de deux concepts : un lieu d’intervention ludique et participatif axé

sur la jeunesse de la ville impériale.

Le collectif CCA est constitué du regroupement de Laure Celeri, Maxime Cargill et

Dominique Debène.

Leur ambition est la suivante: la fabrication et l’installation d’un escalier ouvrant

l’accès aux douves, ainsi qu’une passerelle permettant aux visiteurs de profiter d’un

point de vue exceptionnel sur le site historique ajaccien.

nous vous donnons rendez-vous tout au long de l’été pour suivre les aménagements en cours de

réalisation et en septembre 2023 pour découvrir ce nouvel aménagement.



L’exposition des photographies du concours photo amateur

Pour la deuxième année, le concours photo de la citadelle est de retour. Chaque

photographe, muni de son smartphone ou de son appareil photo, peut faire preuve

d’imagination, de réflexion, de poésie, d’intuition… Les photos primées seront exposées

au sein de la citadelle et inaugurées le 8 Juin 2023 lors de la soirée de lancement de

la saison durant laquelle les prix seront remis aux lauréats par les commerçants de la citadelle, partenaires du projet avec la Collectivité de Corse. exposition visible pendant 12 mois à la maison du projet de la citadelle.





à retrouver de nouveau à la citadelle Les boutiques d’artisans

Dans une volonté de mise en lumière des artisans locaux et de test d’une programmation

commerciale artisanale, la SPL Ametarra, accompagnée de la Ville d’Ajaccio, a pensé à

l’implantation de boutiques artisanales et d’une galerie d’exposition au sein même de la

citadelle dans le cadre de cette activation culturelle, économique et artistique.

Depuis juin 2022, quatre locaux sont proposés au rez-de-chaussée du bâtiment des

canonniers. Ils accueillent aujourd’hui 4 commerçants / artistes / artisans divers et variés :

Serra liège, la galerie Archipel, la boutique Sempre (anciennement beach people) et le

studio Desjobert.

Instagram @serraliege @sempe.littlecapobeach @galerie.archipel @francois_desjobert



A Ghinghetta Aiaccina

C’est le projet de deux Ajacciens d’une trentaine d’années qui se lancent dans une toute

nouvelle aventure à la suite d’un appel à candidature de la SPL Ametarra et de la Ville

d’Ajaccio : Laurent Quirici et Silanu Armani. Leur rencontre s’est établie au marché d’Ajaccio.

La guinguette propose une cuisine de saison accompagnée de vins et bières corses, grâce

à un approvisionnement en circuit court qui garantit des produits originaux, frais et de

qualité. La guinguette propose chaque semaine des soirées culturelles et évènementielles

variées permettant à tous les publics de venir découvrir la citadelle d’une autre manière.

« La citadelle Miollis nous a séduit par son histoire, mais aussi par sa configuration. En effet,

c’est un lieu unique et paisible où vous pouvez découvrir des artisans locaux, déguster un café

en terrasse ou simplement flâner ».

Instagram @ghinghetta-aiaccina



La maison du projet

La maison du projet, lieu de partage, de médiation, d’information, de concertation, vous

ouvre toujours ses portes tout au long de l’année.

www.ametarra.fr



Les visites guidées de l’Office intercommunal de tourisme

Cette année encore, l’Office intercommunal de tourisme vous permet de découvrir la

citadelle comme vous ne l’avez jamais vue à travers une balade guidée, hors périmètre

sécurisé, de deux heures.

www.ajaccio-tourisme.fr



Comme on le voit, la citadelle s’ouvre et s’anime au gré des saisons et de l’avancement

du projet !

Expositions, guinguette, boutiques, maison du projet, promenade, lectures, farniente,

jeux… nous vous attendons tous les jours dans ce site d’exception.



PLUS DE 170 000 VISITEURS L’AN DERNIER.



Sachez que vous pouvez participer au projet de la citadelle en venant à la maison

du projet et en partageant avec nous vos propositions et vos projets.



