Circulation réglementée à l'occasion de la Parade de Noël le samedi 8 décembre 2018 à partir de 17h Par via di a parata di Natali a circulazioni sarà rigulamintata l'8 di dicembri à partasi da 5 ori di sera

A l'occasion de la parade de Noël 2018 la circulation sera règlementée le samedi 8 décembre à partir de 17h jusqu'à la fin de la manifestation la circulation sera stoppée lors du passage de la parade sur le parcours suivant :

crs Napoléon, av du 1er Consul, av Antoine Serafini, quai de la République, av Antoine Serafini, rue Cardinal Fesch, Crs Napoléon, place Abbatucci.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-3873 PARADE DE NOEL.pdf (530.69 Ko)



