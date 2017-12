Circulation et stationnement interdits dans la rue Roi de Rome, portion comprise entre le boulevard CASANOVA et la rue Zevaco Maire, les 12 et 13 décembre

A circulazioni è u staziunamentu sarani difesi in a stretta di u Rè di Roma

Afin de permettre la réalisation de travaux d'étanchéité faisant appel à la mise en œuvre d'une nacelle, la rue Roi de Rome, dans sa portion comprise entre le Boulevard Danièle CASANOVA et la rue Zevaco Maire, sera interdite à la circulation et au stationnement les 12 et 13 décembre de 8h00 à 17h00.