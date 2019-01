Circulation, arrêté municipal à l'occasion de la Procession de la Saint Vincent le 26 janvier 2019 Par via di a prucissiò di San Vincenti, a circulazioni hà da essa mudificata u 26 di ghjinnaghju. L'arristatu municipali hè da leghja quì.

Prenez connaissance de l'arrêté municipal ci-joint.



Vous pouvez consulter la version complète en PDF de l'arrêté municipal suivant :



- AM 19-238 : circulation stoppée le temps du passage de la procession cours Napoléon, rue Cardinal, rue des Trois Marie (départ : Eglise Saint Roch, arrivée Musée-Palais Fesch : le samedi 26 janvier 2019 de 17h00 à la fin de la manifestation. AM 19-238_Celebration Saint Vincent.pdf (428.26 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer