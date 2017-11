Cinéma en novembre !

CINÉMA NOVEMBRE 2017



Les 3 et 4 novembre 2017

Partenariat avec Arte Mare – Festival di u filmu è di di l’arte mediterranei



Reprise de la sélection 2017 du festival Arte Mare | 4 films, 3 Avant-premières et 1 documentaire. En présence de Michèle Corrotti et Jean-Pierre Vesperini, organisateurs du festival, avec le soutien de l’association Diagonale représentée par Annick Peigné-Giuly.



« Maryline» (Gaumont)

Vendredi 3 novembre à 14h00/ Samedi 4 novembre à 16h00



de GUILLAUME GALLIENNE, 1H47. Date de sortie prévue : 15 novembre 2017. Genre : Drame. Avec Adeline d’Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol.

Fuyant l’isolement, l’alcoolisme et la violence d’une maison familiale aux volets désespérément clos, Maryline, jeune femme simple et modeste quitte son village natal et « monte à Paris » pour devenir comédienne. Afin d’exaucer la part de rêve de son patronyme, celle qui n’a jamais eu les mots pour se défendre recevra avec constance lespires humiliations autant que la bienveillance d’un monde dont elle ignore les codes.Véritable « Bildungsmovie » Maryline aborde la violence engendrée par l’incommunicabilité des taiseux dans leur confrontation à un mondeextraverti et impitoyable. À travers la grâce de la rencontre entre Maryline (Adeline d’Hermy) et Vanessa Paradis (Jeanne Desmarais) Gallienne nous rappelle le pouvoir de la bonté, source de métamorphose d’une chrysalide en papillon.

(Urban Distribution)Date de sortie 20 décembre 2017 (1h 37min)De Cristina Pinheiro Avec Naomi Biton Genre Drame Nationalité français Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix ans. Ma famille, c’est tous des Portugais. Mais moi, je suis Française, je suis pas comme eux, je fais pas de faute quand je parle.Ma mère, elle est plus belle que Marilyn Monroe, sauf quand elle met ses lunettes. Mon père, il a une moto rouge et il me laisse gagner au bras de fer. L’autre jour, il m’a dit qu’il allait disparaître. Mais moi, je le crois pas !UN FILM DE STEPHAN et PASCAL REGOLIFrance / 2017 / Couleur / 51min / DocumentairePRODUCTION / Chjachjarella ProduzioneDISTRIBUTION / Chjachjarella ProduzioneSCÉNARIO / Stephan et Pascal RegoliIMAGE / Stephan et Pascal RegoliMUSIQUE / SolenzaraMONTAGE / Didier Vandewattyne« Solenzara » est un de ces airs que l’on connait tous sans forcément en connaitre l’histoire.Dans les années 60, la Corse s’ouvre au tourisme de masse. L’île devient en Europe synonyme de vacances et de douceur de vivre. La chanson est née dans ce contexte.Dominique Marfisi exilé sur le continent pour travailler, comme bien des Corses, souffrait de cet éloignement. Inspiré par la nostalgie du moment, il a composé « Solenzara ». Regina et Bruno sont les premiers interprètes de la chanson.(Haut et court)Date de sortie 7 février 2018 (1h 33min)De Xavier Legrand Avec Denis Ménochet Genre Drame Nationalité français Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.(Ad Vitam)Date de sortie 13 septembre 2017 (1h 41min)De Ben Safdie Avec Robert Pattinson Genres Thriller Nationalités américain Interdit aux moins de 12 ansUn braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir mais son frère Nick est arrêté.Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.La Ville d’Ajaccio présente en Avant-première, le documentaire « Don Giovanni» (91mn) de Guy Baudon, réalisé à l'occasion de la création par la Nouvelle Troupe Lyrique de l’opéra "Don Giovanni" de Mozart.Cette projection-débat aura lieu en présence du réalisateur, Guy Baudon et du metteur en scène, Jean Daniel Senesi, Samedi 18 novembre 2017 à l’Espace Diamant à 18h15. Ce film témoignage du travail entrepris par le metteur en scène Jean Daniel Senesi et sa compagnie se proposait de transformer radicalement la perception de l’opéra par le grand public : En amont des représentations, un vrai travail de sensibilisation a été effectué auprès de 550 élèves (du primaire au lycée) de plusieurs établissements corses.L’opéra avait été présenté à l’Espace Diamant en janvier 2017.(Le pacte)Date de sortie 25 octobre 2017 (1h 56min)De Ildiko Enyedi Avec Alexandra Borbély Genre Drame Nationalité hongrois Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et d'une biche qui lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre apparence...Bac films)Date de sortie 11 octobre 2017 (1h 53min)De Laurent Cantet Avec Marina Foïs Genre Drame Nationalité français La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.(30mn).Réalisé avec l’accompagnement pédagogique de Denis de Montgolfier :« 8 jeunes d'Ajaccio réalisent un défi : tourner un documentaire de cinéma en 5 jours à Ajaccio.Encadré par le réalisateur Denis de Montgolfier (TLM, ARTE) ils vont rencontrer 2 pécheurs, 1 footballeur pro, 1 résistante, 2 écrivains, 1 metteur en scène de théâtre, 1 chef cuisinier, et1 fabriquant de rasoir. Une passionnante aventure avec des rencontres humaines très fortes. »-6€ plein tarif-5€ membres carte Ajaccio Culture-4€ bénéficiaires minima sociaux et - de 25 ans