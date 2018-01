Cinéma en janvier !

Synopsis :

(0h 48min)De Walt Disney Genre Dessin animé Les 1ers films de Walt Disney datent des années 20, ce sont des mélanges de diverses techniques d'animation, des bijoux d'inventivité, de drôlerie et de poésie, des courts films menés tambour battant par une petite héroïne en chair et en os, Alice. Le programme contient quatre burlesques N&B restaurés par Malavida et sonorisés par L'Orchestre de Chambre d'Hôte.« Dès les années vingt, Disney fait preuve d’une inventivité et d’une technique hors pair dans ses petits films dynamiques et enjoués qui ravissent les yeux et les zygomatiques. »(1h 28min)De John Carroll Lynch Avec Harry Dean Stanton Genre Drame Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une petite ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. Ses 90 ans passés l'entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique.(3h 17min)De Frederick Wiseman Genre Documentaire Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle comme un lieu d'apprentissage, d'accueil et d'échange. La New York Public Library incite à la lecture, à l'approfondissement des connaissances et est fortement impliquée auprès de ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 3ème plus grande bibliothèque du monde rayonne dans trois arrondissements de la ville et participe ainsi, à la cohésion sociale des quartiers de New York, cité plurielle et cosmopolite. Comment cet incomparable lieu de vie demeure-t-il l'emblème d'une culture ouverte, accessible et qui s'adresse à tous ?(167 minutes)De Frederick Wiseman Avec acteurs inconnusGenre Documentaire Welfare montre la nature et la complexité du système de santé américain. Frederick Wiseman illustre les problèmes que cela pose : chômage, logement, problèmes médicaux et psychiatriques ou encore enfants abandonnés et abusés. Les employés comme les clients se retrouvent démunis face à un système qui gouverne leur travail et leur vie.(1h 51min)De Sean Baker Avec Brooklynn Prince Genre Drame Synopsis :Moonee a 6 ans et un sacré caractère.Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents.Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère.En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien…« Le réalisateur Sean Baker dépeint le quotidien d’une population précarisée qui vit à l’ombre de l’univers magique de Disney à Orlando »(0h 40min)De Walt Disney Avec Virginia Davis Genres Animation Après le succès du premier volume, retrouvez Alice dans quatre nouvelles aventures, un régal pour petits et grands avec pour ce nouvel opus une bande originale composée par l'Orchestre de Chambre d'Hôte (OCH) et Manu Chao !Alice s'échappe en douce avec sa bande de copains pour une partie de pêche pleine de surprises: mais elle se retrouve au Pôle Nord avec les esquimaux !Alice et son ami Julius jouent les équilibristes et le lion croque le dompteur ! C'est un cirque de folie !Alice repart à la conquête du Far West et nous refait l'attaque de la diligence. Avec l'apparition d'un nouveau méchant: Pat Hibulaire !Une interprétation très libre du Joueur de flûte de Hamelin : mais Alice et Julius se confrontent à des souris.. pas si bêtes que ça… « Pouvoir assister à une séance de cinéma pour visionner des trésors vieux de plus de 92 ans est une chance inestimable ! Et c'est justement ce que propose, pour le plus grand bonheur des spectateurs, Malavida Films. Le label français offre, en effet, aux néophytes comme aux cinéphiles, amateurs ou passionnés de Walt Disney , de replonger dans l'histoire d'Hollywood en redécouvrant les premiers pas d'un génie qui venait de créer ce qui deviendra l'un plus grands studios contemporains ! »