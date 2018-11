Cinéma à l'Espace Diamant novembre 2018

Samedi 10 novembre 2018

En deux mots :

Samedi 17 novembre 2018

En deux mots :

Vendredi 23 novembre 2018

En deux mots

de Clément Cogitore (05’26)Fiction France 2018. Muet(1h 45min)De Lukas Dhont Avec Victor Polster Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateursLara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.(1h 25min)De Anja Kofmel Avec Anja Kofmel Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses circonstances. Il était vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère. Anja Kofmel était sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue adulte, elle décide d’enquêter pour découvrir ce qui s’est passé et comprendre l’implication réelle de Chris dans un conflit manipulé par des intérêts souvent inavoués.de Max Porter, Ru Kuwahata (5 minutes 30)Animation, Drame, Portrait, Gravure, Marionnettes, Ordinateur 3D« Un fils rend un hommage touchant à son père. Une animation en volumes primée au festival d'Annecy et nommée aux Oscars. »(1h 31min)De Jim Cummings Avec Jim Cummings L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.(0h 52min)De Julien Gaspar-Oliveri Avec Carole Franck Sandrine et Vincent reviennent dans la ville qui les a vus grandir pour fêter l'anniversaire de leur mère. C'est la première fois que la famille se retrouve depuis la mort du père. Un week-end mouvementé qui démontre que la vie a repris ses droits et qu'il va falloir l'accepter.de Masha Godovannaya(4 minutes) Expérimental Portrait Recherche/Essai Russie 2006 Film muet« Des images et une musique entêtante que vous ramènerez chez vous ! »(2h 03min)De Nadine Labaki Avec Zain Alrafeea À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.(1h 43min)De Anne Alix Avec Lola Dueñas Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise sur sa route Dolorès, une femme libre et décomplexée missionnée pour rédiger un guide touristique gay-friendly sur un coin de Provence oublié. L’improbable duo se lance sur les routes. Au lieu de la Provence pittoresque et sexy recherchée, elles découvrent un monde plus complexe et une humanité chaleureuse qui lutte pour exister. Pour chacune d’elle, c’est un voyage initiatique.