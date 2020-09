Cinéma / Un soupçon d’amour, de Paul Vecchiali Cinema : filmu di Paul Vecchiali, ghjovi u 15 d'uttrovi à 8 ori è mezu

Jeudi 15 octobre 2020 à 20h30

Film présenté par Xavier Affre



La Ville d’Ajaccio et Epicentre films proposent la projection du film :

« Un soupçon d’amour »

Dernier long métrage du grand cinéaste ajaccien, Paul Vecchiali, jeudi 15 octobre à 20h30.



Cette séance exclusive sera présentée par Xavier AFFRE, critique de cinéma, qui permettra au public une approche de l’œuvre dans toute sa composante.



« Un soupçon d’amour » Sorti en salle le

De

Avec Marianne Basler, Fabienne Babe, Jean-Philippe Puymartin :



Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète « Andromaque » de Racine, avec pour partenaire, son mari André. Elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage et cède son rôle à son amie Isabelle qui est aussi la maîtresse de son époux. Geneviève s’en va avec son fils malade dans son village natal. Elle semble fuir certaines réalités difficiles à admettre.

