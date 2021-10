Cinéma : Derrière les murs de Sainte-Claire Mardi 19 octobre à 18h30

« Derrière les murs de Sainte-Claire » La ville d’Ajaccio a le plaisir d’accueillir la projection du film documentaire « Derrière les murs de Sainte Claire » le mardi 19 octobre à 18h30 à l’Espace Diamant, sur une idée originale de Michèle Don Ignazi et réalisé par Michèle Don Ignazi & Lionel Dumas Perini



Que se cache-il derrière les murs de Sainte Claire ?

Cet ancien couvent, devenu Maison d’arrêt en 1818 a fermé ses portes en 1993.

Cette prison pas comme les autres, au cœur de la citadelle de Bastia, s’est rendue célèbre par ses évasions, sa vétusté, sa vue imprenable sur la mer et ses parloirs sauvages.

Dernier vestige d’une époque disparue, il fallait donner la parole à ceux qui y ont été incarcérés ou qui y ont travaillé, offrir, tant qu’il en est encore temps, le témoignage de ceux qui l’ont connue quand elle était encore vivante, et qu’elle avait, comme la société corse, une âme, une langue, une identité… avant qu’elle ne soit détruite où totalement transformée.



Ce documentaire de 52 min nous offre un dernier voyage autour de ce vestige du passé… . Produit par Jean-Jacques Torre & Antoine Gannac

Une coproduction Intervista Prod, Y.N Productions – La cuisine aux images et France Télévisions





Avec la participation du CNC, le soutien de la Collectivité de Corse, de la Ville de Bastia et de la Procirep-Angoa



Se présenter 30 min avant la projection du documentaire. Masque et pass sanitaire obligatoire

