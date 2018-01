Cinéma Avant-première « Pozzo di Borgo, à l’ombre des Empereurs» Mardi 13 février 2018 à 19h00

« Pozzo di Borgo, à l’ombre des Empereurs»

De Tania Rakhmanova.

Coproduit par France 3 Corse Viastella et par André Waksman, société Vision Internationale Corsica, avec le soutien de la CTC, le CNC, le Procirep/Angoa.



La Ville d’Ajaccio présente en partenariat avec France 3 Corse Viastella le documentaire «Pozzo di Borgo, à l’ombre des Empereurs» de Tania Rakhmanova.

Mémoires de Napoléon: « Pozzo di Borgo est un homme de talent, un politique adroit.

C’est lui qui a conseillé Alexandre 1er de marcher sur Paris. Par ce seul fait, il a décidé des destinées de la France, de celles de la civilisation européenne et du sort du monde. »

Ce grand Corse, parent et au départ ami, puis ennemi de Napoléon, est un personnage absolument fascinant, doté d’une intelligence incroyable.

Député français, lieutenant général de l’armée russe, puis ambassadeur de Russie à Paris, il est dommage de voir qu’il soit un peu oublié, avec le rôle qui a été le sien dans toutes les cours d’Europe au XIXe siècle.



RENSEIGNEMENTS

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80



