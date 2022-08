Chjam'è rispondi piano/batterie sur le port Charles Ornano Le festival international Opus Corsica s'installe jeudi 11 août sur le plan d'eau du port de plaisance Charles Ornano pour faire découvrir la musique classique de manière originale. Ce chjam'è rispondi associera le piano et la batterie dans un cadre tout aussi inattendu. Concert gratuit



Les deux artistes Laura Sibella au piano classique et André Paoli à la batterie offriront au public un concert exceptionnel A Mezzu Mare sur un voilier deux mâts amarré au quai d'honneur du port Charles Ornano.



CONCERT GRATUIT 21h00



Concert Jeunes talents : Sandro Paoli l Nicolas Caviglioli l Annadea Davin-Pajanacci l Teva Mazoyer



Au programme, la rencontre du piano classique de Laura Sibella et de la batterie moderne d’André Paoli, un Chjam’è rispondi entre les deux univers des artistes, pour découvrir une nouvelle approche de la musique classique, un plaisir unique.

