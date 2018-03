Chasse aux oeufs samedi 31 mars Rue Fesch

Ricerca di l'ovi, sabbatu u 31 di marzu in u Borgu

Le samedi 31 mars à partir de 14h00, les commerçants de la rue Fesch organisent gratuitement la plus longue chasse aux œufs d’Ajaccio (voir de Corse) sur 200 mètres!

Cet évènement est destiné à tous les enfants de moins de 10 ans et plus largement aux familles. (Les inscriptions se font sur place)

D’autres ateliers gratuits sont prévus en plus de la chasse aux œufs avec de nombreux partenaires dont l'ACA, les clubs GFCA, Le FunFoot...venez nombreux!!!

Pour plus de renseignements, merci de me contacter et/ou de suivre la page Facebook : « La plus grande chasse aux œufs d’Ajaccio »