Charançon rouge du palmier, la lutte continue

La lutte contre le charançon rouge du palmier continue. Engagée depuis 2007 pour enrayer la propagation de cet insecte ravageur, la Ville d’Ajaccio a présenté son plan de lutte 2021-2023







"Notre volonté est claire, le palmier fait partie de notre identité ajaccienne et il participe aussi de notre politique en faveur du végétal en ville afin de préserver notre qualité de vie et notre patrimoine ", a déclaré Caroline Corticchiato, adjointe en charge de l’excellence environnementale, en préambule de cette réunion. Une « première du genre » à laquelle ont assisté de nombreux élus tant la délégation Environnement est transversale.



Au terme de la réunion au cours de laquelle les élus ont démontré leur volonté de "tout mettre en œuvre pour sauvegarder les palmiers", Caroline Corticchiato a rappelé le poids sur les finances de la collectivité de ce plan de lutte "afin de mesurer collectivement les actions à mobiliser pour sauvegarder l’essentiel". Sur ce modèle, d’autres réunions sont prévues pour aborder d’autres thèmes notamment celui de l’arbre en ville, le devenir du Parc Berthault… A suivre







FOCUS SUR LE CRP Le CRP est l’un des insectes ravageurs les plus destructeurs des palmiers : larves, nymphes et adultes, tous les stades de développement du CRP s’attaquent au palmier

le palmier est à la fois son habitat et sa source de nourriture

le CRP détruit le palmier de l’intérieur, ce qui rend difficile la détection de symptômes précoces d’infestation

en cas de surpopulation ou mort du palmier, des adultes volent jusqu’aux palmiers à proximité

Les moyens de lutte employés Les différentes stratégies qui se sont succédées ont toujours été en accord avec la réglementation, les avancées scientifiques, les connaissances techniques et les retours d’expériences d’autres collectivités. Des campagnes d'abattage de palmiers contaminés et morts sont régulièrement réalisées. La Ville procède également à des opérations d’assainissement mécanique, élimination des palmes mortes entre autres.



A partir de 2013, la Ville d’Ajaccio a opté pour l’endothérapie à base d’émamectine benzoate (EMAB) sur les sites les plus fréquentés et les plus sensibles, le cœur de ville par exemple. Elle a même participé à l’élaboration des protocoles de traitement.



Entre 2015 et 2019, la commune a été placée en zone contaminée par arrêté préfectoral. Depuis 2017, un partenariat avec la Fredon (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) a permis de réaliser plusieurs inventaires des palmiers :

8 890 palmiers sont recensés en 2019, dont 1 420 sont des palmiers communaux sous surveillance. Un dispositif expérimental de piégeage avec monitoring a ainsi pu également être mis en place.



en chiffres 2017 : début de l’expérimentation / 100 pièges



2018 : 122 pièges / 15 700 charançons capturés



2019 : 10 500 charançons capturés / 2 millions de larves évitées



2020 - 2021 : 21 sites / 205 pièges

