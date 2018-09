Chantier international pour la réfection de la fontaine des Milelli Cantieru intarnaziunali pà rifà a funtana di i Milelli

Ils viennent du Mexique, d’Allemagne, de Belgique, de Turquie, d’Ukraine ou encore de République Tchèque pour rénover la fontaine des Milelli au côté de jeunes ajacciens en situation de réinsertion ou dans le cadre de travail d’intérêt général. Encadré par l’association Etudes et Chantiers Corsica, le chantier a connu une première expérience l'an passé que la Ville a souhaité reconduire.



Ce chantier international de trois semaines où l'on parle anglais, français, allemand ou encore espagnol mêle apprentissage des techniques de savoir-faire ancestraux, protection du patrimoine, aventure collective ou encore rêves de voyages. Pendant trois semaines, les jeunes ont alterné entre l’apprentissage de compétences techniques et la visite de la ville et de ses alentours. À l'issue de l'aventure, le maire leur remettra une distinction pour avoir activement participé à la préservation de la toute première fontaine ayant permis d'alimenter la cité impériale en eau potable. L’engagement et la participation de ces jeunes au service d’un bien commun favorisera la création d’une dynamique d’animation et de développement qui pourrait bien se pérenniser.







