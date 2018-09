Championnat de France de Jet Ski restriction du stationnement du 19 au 24 septembre Boulevard Pascal Rossini Par di u campiunatu di Francia di Jetski urganizatu in Aiacciu, u staziunamentu sarà intarditu annant'à a stretta Pascal Rossini trà u 19 è u 24 di sittembri

Dans le cadre de la réception de la finale du championnat de France de Jet Ski le stationnement sera interdit du 19 septembre 06h00 au 24 septembre 12h00 inclus boulevard Pascal Rossini sur deux sationnement PMR.



Pour plus d'informations consultez les arrêté municipaux ci-dessous. AM 18-3101_Pascal ROSSINI_stationnement interdit.pdf (1015.04 Ko)

AM 18-3110_Pascal ROSSINI_stationnement interdit.pdf (468.61 Ko)



