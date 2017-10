Challenge Sport- Santé-Environnement inter-centres jeudi 26 octobre Maison de quartier des Cannes

Le challenge inter centres est une épreuve qui réunit l’ensemble des accueils de loisirs de la ville d’Ajaccio ainsi que ces centres sociaux. Il a pour but de sensibiliser le public des ces structures sur l’importance de prendre soin de sa santé en préservant son environnement et en pratiquant du sport.



C’est un parcours jalonné d’ateliers prévention santé, d’atelier prévention d’éducation à l’environnement et d’ateliers sport.

Sur chaque atelier l’objectif sera pour les partenaires d’informer et sensibiliser le public sur leur thématique, pour les participants de bien écouter les messages afin de retenir les informations qui leurs permettront de gagner des points.



Activités sportives

Pétanque

Karaté

Sport urbain

Basket

Volley

Voile

Foot

Jeux société

Hip hop

Zumba

Pêche

Parkour

Work out

Yoga relaxation

Déroulement de la journée :

ACCUEIL DES PARTICIPANTS



De 8h30 à 9h15 :

RDV au stade Binda pour un débriefing avec l’ensemble des partenaires



A partir de 9h30 :

Installation des différents ateliers dans les structures et emplacements prévus. Tous les ateliers doivent être opérationnels pour 10h, heure d’arrivée des premières équipes.



A 10 heures:

Départ du challenge inter centre.



PAUSE DEJEUNER AU STADE BINDA (12H30 – 13h45)

Chaque participant et partenaire amène son repas

L’eau et des fruit seront fournis



A 13h45 :

Retour vers les ateliers pour la reprise du raid





CLOTURE



A 16h30

Fermeture des ateliers

Merci de vous rendre au stade Binda pour remettre aux encadrants positionnés au point d’arrivée (comptoir du stade), le carnet de bord faisant apparaître le nom des équipes et leurs points, afin que l’on détermine les heureuses équipes gagnantes.

Les QCM dûment remplis et triés par catégorie d’équipes (1 tas équipe enfants, un tas équipes ados, un tas équipes seniors)



De 16h à 17h : goûter



A partir de 17h15 (au plus tard) : remise des prix



Récompenses :



Pour les équipes gagnantes coupes

Places de cinéma

Entrée musée

Places de matchs

Abonnement piscines

Places patinoire

...