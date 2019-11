Cérémonie du 11 novembre 2019 Le 101ème anniversaire de l'armistice et de tous les morts pour la France se déroulera ce samedi 11 novembre pour la première fois sur la nouvelle place César Campinchi. Un événement puisque la cérémonie s'effectuera également devant le monument aux morts nouvellement positionné sur sa place originelle.



La date de l'Armistice est chaque année l'une des plus importantes en France. A Ajaccio, cet anniversaire prendra une dimension un peu particulière puisqu'il se déroulera pour la première fois sur la nouvelle place Campinchi. Devant le monument aux morts entièrement restauré et positionné à sa place d'origine, les autorités militaires et civiles, les associations des anciens combattants et toutes les générations rendront hommage aux soldats tombés au champ d'honneur sur tous les fronts.

Le déroulé de la cérémonie devant le monument aux morts Place Campinchi 10h50 : Accueil et honneurs au Drapeau



- Arrivée des porte-drapeaux

11h00 : Accueil des autorités et salut au drapeau

​Mise en place terminée des porte-drapeaux, des délégations d’associations d’anciens combattants, des autorités civiles et militaires, des troupes et de la Musique municipale.

– Honneurs (le clairon sonne «Aux champs»)

– Salut au drapeau

– Revue des troupes par le Délégué Militaire Départemental

– Remise de décorations

– Lecture d’une lettre de poilu par un élève

– Lecture du manifeste de l’UFAC par un élève

– Lecture du message ministériel par Mme la Préfète de Corse



- Lecture des soldats morts pour la France dans l'année par le directeur de l'Onac

11h25 Dépôt de gerbes

– Sonnerie aux Morts

– Minute de silence

– La Marseillaise, la Marche Lorraine par la Musique Municipale

– Mme la Préfète de Corse et les personnalités qui l’accompagnent sont conviées par M. le Directeur de l’ONACVG de la Corse-du-Sud à venir saluer les porte-drapeaux, les délégations d’associations d’anciens combattants et les autorités civiles et militaires

11h55 Fin de la cérémonie

Le monument aux morts retrouve sa place

