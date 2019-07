Cérémonie de remise des prix du concours « Peins-moi Napoléon » A l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, la Ville d’Ajaccio a organisé à l’initiative de l’artiste ajaccien Pierre Farel le concours de peinture « Peins-moi Napoléon ». La cérémonie de remise des prix a eu lieu ce lundi 15 juillet 2019 à 18h30 en l’espace Jean Schiavo de l’OIT en présence de monsieur le Maire, Laurent Marcangeli et d’élus.



Ce sont près de 60 artistes qui ont répondu à l’appel de la Ville d’Ajaccio et de Pierre Farel, artiste ajaccien à l’initiative du concours « Peins-moi Napoléon », lancé en avril dernier. Il y a quelques jours, un jury, composé du Maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, de Jean-Pierre Aresu, délégué à la mise en valeur du patrimoine napoléonien, de Philippe Perfettini, responsable des expositions temporaires du Musée Fesch, de Rose-Marie Ottavy, adjointe aux affaires scolaires, de Christophe Mondoloni, élu délégué aux festivités et à la langue corse et de Pierre Farel, a permis de sélectionner les 26 artistes finalistes, amateurs ou professionnels.

Jury et artistes ont répondu présents lors de la cérémonie de remise des prix qui a eu lieu hier à l’espace Jean Schiavo de l’OIT. Le public a pu découvrir à cette occasion les toiles en compétition. Elles seront visibles sur place jusqu’à la fin du mois d’août.

A travers cette manifestation, la Ville d'Ajaccio a vu l'opportunité de s'engager une nouvelle fois dans la diffusion de l'image de Napoléon dans tous les domaines de la vie de la cité.

Lors de son allocution, Laurent Marcangeli a remercié les membres du jury, et l’ensemble des partenaires de l’événement. Il a également salué le courage des artistes qui ont participé à cette 1ère édition : « A en juger par la participation, l’idée d’organiser ce concours de peinture était bonne. Elle nous montre que Napoléon Bonaparte reste un sujet qui inspire. La Ville s’est inscrite dans une dynamique culturelle et créative pour cette année si particulière qu’est l’anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte. Il n’est pas toujours facile de se livrer au jugement d’un jury. Les toiles présentent ce soir ont toutes pour fil rouge le thème de Napoléon Bonaparte et pourtant le talent de chaque artiste révèle leur singularité ».

L’appréciation du jury a reposé sur différents critères comme la technique, le choix du traitement du sujet, le parcours artistiques des artistes. « Le jury à voté à bulletin secret et par déduction ceux qui ont obtenu le plus grands nombres de voix ont été déclaré gagnants » informait Pierre Farel d’ores et déjà heureux de la pérennisation de ce concours pour les prochaines années. Le 1er et le 2e prix auront l’honneur d’être intégré au futur FONDS d’art contemporain « Napoléon Bonaparte ».

En attendant, le rendez-vous est donné en septembre pour la deuxième partie du concours « Peins-moi Napoléon » qui impliquera les écoles de la Ville.





Les résultats : 1er prix : 4000 euros



Deux gagnants : Fabrice Motte dit Mako 2a (Ajaccio) et Gilles Epaminondi (San Martino di Lota)



2e prix, « prix du maire d’Ajaccio » : 1000 euros



Denise Antonini (Ventiseri)



3e prix : A/R corse continent offert par la méridionale (voiture +cabine)



Paul François Gréani (Bonifacio)



4e prix : un ipad offert par la boutique Napstore (Ajaccio)



Christian Martinez (Ajaccio)



5e prix : Il se partage entre trois candidats avec pour chacun d’entre eux un encadrement d’un tableau offert d’une valeur de 150 euros.



Vincent Ortolano (Ajaccio)

Madame Casamarta (Ajaccio)

Mario Sépulcre (Ajaccio)



