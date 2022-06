Cérémonie de clôture des clubs Coup de pouce C'est dans le cadre exceptionnel du musée Fesch que la cérémonie des clubs Coup de pouce a été organisée pour féliciter les enfants. Leurs efforts, leur travail fourni, leur implication est aussi une source de joie pour les encadrants et les équipes éducatives







Comme chaque année, la Direction de la Réussite Éducative de la Ville d’Ajaccio a organisé la traditionnelle cérémonie de clôture des clubs Coup de Pouce dans le cadre du projet de l’association nationale « Coup de Pouce » pour lutter contre les inégalités scolaires et oeuvrer en faveur de la réussite scolaire.



INVESTISSEMENT

Cet événement festif a été l’occasion de souligner l’investissement des équipes éducatives de l’éducation nationale et le soutien des partenaires financiers grâce auxquels la Ville a pu augmenter le nombre de clubs dans les établissements scolaires qui en faisaient la demande notamment suite aux effets des confinements sur les enfants.



Pour l'année scolaire 2021-2022, 25 clubs ont été mis à disposition des enfants soit six de plus que l'année précédente. Les pouces d'or ont été décernés aux enfants des clubs coup de pouce avec de beaux encouragements : "Pour ton assiduité au club Coup de pouce, tes efforts et tes progrès. Nous te félicitons et te souhaitons une très bonne scolarité"

Les clubs

• 8 clubs langage maternelle (CLA)

• 9 clubs lecture et écriture (CLE) CP

• 8 clubs écriture, lecture et mathématiques (CLEM) CE1



La cérémonie de remise des coup de pouces d'or s'est déroulée en présence de Rose-Marie Ottavy, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires, de Jean Yves Chapel, délégué de monsieur le Préfet de Corse, Barbara Sorba, référente Caisse allocations familiales, Céline Pastini, directrice développement social à la Communauté d'aglomération du pays ajaccien, Virginie Frantz, l’inspectrice académique représentée par Madame Susini, Jean-Louis Moracchini, inspecteur de l'éducation nationale



Avant chaque remise de diplôme, la compagnie Thé à Trois a présenté une mise en scène du livre Sylex, ouvrage lauréat du prix premières lectures « Coup de pouce GULLI » 2022.

L'organisation de la cérémonie de clôture des Clubs Coup de Pouce au sein du Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts a été l'occasion de présentée les oeuvres des enfants (dessins, collages, assemblages ...) réalisées tout au long de l’année lors d'une exposition.





Tous les acteurs impliqués sont unanimes quant aux résultats positifs sur les enfants ayant bénéficié du dispositif.



25 animateurs et 15 coordonnateurs des clubs ont été recrutés par la Ville d'Ajaccio grâce au soutien financier de la CAF de la Corse-du-Sud, de la préfecture de Corse-du-Sud, de la Cité éducative et de la Capa pour animer 25 Clubs de 5 enfants : 9 Coup de Pouce Clé pour les enfants de CP et 8 Clubs de Lecture d'Écriture et de Mathématiques (CLEM) pour les CE1 et 8 CLA pour les enfants de grande section maternelle. Les évaluations nationales de l'association Coup de Pouce se tiendront à la fin juin 2022.



Pour l'année scolaire 2021-2022 de novembre 2021 à juin 2022, 126 élèves ont participé aux différents ateliers du dispositif au sein des groupes scolaires dans les quartiers classés zones prioritaires : Salines, Jardins de l'empereur, et en veille éducative : Saint-Jean, Cannes et Loretto et depuis décembre 2021, Bodiccione et Pietralba.



