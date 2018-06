Cérémonie de clôture des clubs Coup de Pouce CLE CLEM CLA 2017/2018 Mercredi 20 Juin 2018 14h Espace Diamant Cirimonia di sarratura u marcuri u 20 di ghjugnu à 2 ore in u Spaziu Diamante.

Cette initiative existe depuis 22 ans et concerne 250 villes sur le territoire. Elle est l’œuvre de l’Association Coup de Pouce, qui agit en partenariat avec les villes et l’Education Nationale pour permettre à chaque enfant, quelque soit son environnement social ou familial, d’accéder à un parcours de réussite scolaire. Reconnue association éducative complémentaire de l’enseignement public, avec pour objectifs :

Que l’égalité des chances à l’école devienne une réalité

Que chaque enfant puisse accéder à un parcours de réussite scolaire

Que la réussite des enfants serve de tremplin à l’amélioration du destin de chaque famille.





Déjà 11 ans de clubs sur Ajaccio !! environ 650 enfants ont bénéficié de ce dispositif.

La Ville d’Ajaccio, dès la fondation du DRE en 2007 a eu la volonté de mettre en œuvre les clubs « Coup de pouce Clé » pour les enfants de CP présentant des signes de fragilités en lecture/écriture, puis se sont ajoutés les clubs « CLEM » pour les enfants de CE1, ayant encore besoin de soutien en lecture et écriture et de manière plus renforcée en mathématiques. Et enfin, pour encore renforcer son action de prévention de l’échec scolaire précoce, les CLA (clubs langage) pour les « petits parleurs » de Grande Section de maternelle.





Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) de la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec l’Education Nationale et l’Association Coup de Pouce gère ce dispositif. Il s’agit donc de donner à l’enfant, au travers d’activités liant le travail au jeu, une envie d’apprendre à lire, de découvrir l’intérêt de la lecture, le goût des livres, celui de l’écriture et de l’expression orale. La motivation est un élément moteur de l’apprentissage à l’école, du plaisir d’apprendre. Ainsi, dans un cadre restreint de 5 enfants par clubs et en veillant à placer chaque enfant en situation de réussite, celui-ci retrouve confiance en lui, développe une meilleure estime de lui-même, trouve du plaisir et donne du sens aux apprentissages. Un enfant qui apprend à lire et à écrire est un enfant qui apprend à penser autrement.





Les parents s’engagent à aider et encourager leurs enfants à la maison, autour de l’apprentissage de la lecture et du travail scolaire, d’autant que lors des séances du club est temps est prévu pour les devoirs. Ils doivent être impliqués dans la vie du club, montrant à l’enfant tout leur intérêt qu’ils portent à ses efforts. Les enfants ont besoin du soutien, de l’attention et de l’implication de leurs parents, ceux-ci restant les éducateurs premiers de leurs enfants.





Les enfants présentant des signes de fragilité en lecture, écriture et mathématiques sont ainsi repérés par les enseignants et accompagnés, hors cadre scolaire, au cours de séances d’1h30, chaque soir.

Cette année de novembre 2017 à juin 2018, 92 élèves ont participé aux différents ateliers du dispositif.

18 animateurs et 9 coordonateurs des clubs, formés par un ingénieur de l’Association Coup de Pouce, proposent une aide pour les enfants d'écoles classées en zones prioritaires : Salines, Jardins de l'empereur, et celles classées en veille éducative : Saint-Jean Castelvecchio et Cannes. Ces élèves sont répartis dans 18 Clubs de 5 enfants: 8 Coups de Pouce Clé pour les enfants de CP et 6 Club de Lecture d’Ecriture et de Mathématiques (CLEM) pour les CE1 et 4 CLA pour les enfants de grande section maternelle.











Une séance type d’1h30 ● ● ●

5 enfants autour d’activités courtes et rythmées pour maintenir leur concentration, chaque soir de 16h30 et de 18h pour les CP et CE1. De 16h30 à 17h30 pour les GS de maternelle

• 1/2 h de goûter, moment de détente, d’échanges verbaux, de convivialité et de repos après l’école.

On raconte sa journée dans le respect de l’écoute de la parole de chacun (règle du chacun son tour)

• 1/4 h ou 20 mn consacrées aux leçons données par l’enseignant.

• 1/2 h d’activités ludiques autour des mots, de la lecture et de l’écriture en groupe et en particulier avec chaque enfant.

• 10 mn pour lire une « belle histoire ».





Un contrat entre l’enfant, sa famille et ses formateurs

Après repérage par l’enseignant, la proposition d’entrer dans un club est faite à l’enfant et à ses parents : c’est une démarche volontaire qui est contractualisée. Ce contrat matérialise l’engagement des enseignants, de la famille, des intervenants et du Dispositif de Réussite Educative autour de l’enfant afin de l’accompagner au mieux. Obligations des parties : Pour l’enfant : venir à chaque séance, respecter les règles de vie du club fixée par l’animateur.

: venir à chaque séance, respecter les règles de vie du club fixée par l’animateur. Pour les parents : fournir chaque jour un goûter à leur enfant, regarder les cahiers de l’enfant et le féliciter pour toutes ses réussites, assister, au moins une fois par trimestre, à une séance du club, venir eux-mêmes chercher leur enfant à l’issue du club et participer aux fêtes et cérémonies.

: fournir chaque jour un goûter à leur enfant, regarder les cahiers de l’enfant et le féliciter pour toutes ses réussites, assister, au moins une fois par trimestre, à une séance du club, venir eux-mêmes chercher leur enfant à l’issue du club et participer aux fêtes et cérémonies. Pour les animateurs et les coordinateurs : respecter les modes de fonctionnement du Coup de pouce, valoriser l’enfant pour toutes ses réussites et passer progressivement le relais aux parents. Le club n’est ni l’école après l’école, ni une aide aux devoirs formalisée comme le serait une étude traditionnelle, les devoirs y sont tout de même réalisés. Les intervenants sont formés à une attitude de soutien bienveillante à l’égard des enfants. Leur intervention doit être simple, identique à ce qui pourrait se passer dans le milieu familial, et abordable par les parents (pour refaire à la maison ce qu’on a vu à l’atelier).



● ● ● Le Plus des Clubs Coup de pouce

Pour la 5ème année consécutive, la Ville d’Ajaccio poursuit l’expérimentation des clubs CLEM destinés aux élèves de CE1, présentant encore des fragilités, tant au niveau des apprentissages que de la construction de l’estime de soi, éléments indispensables à la réussite scolaire. Des jeux mathématiques ont été inventés par un chercheur, Jean-Pierre Leclerc, ceux de lecture et d’écriture par le professeur Chauveau, initiateur des clubs Coup de pouce. La Ville d’Ajaccio poursuit son investissement dans des mallettes spécifiques destinées aux enfants. Suite à deux années de franc succès (progrès et changement rapides), la Ville d’Ajaccio pérennise le nombre de clubs CLA en les proposant à de nouvelles écoles maternelles. Ces clubs de prévention précoce sont destinés aux enfants de grande section maternelle ; le protocole de fonctionnement a été initié par le professeur Chauveau, qui s’est déplacé à Ajaccio le 03 avril 2017 afin de rencontrer enseignants, animateurs et parents lors d’une conférence organisée par le DRE. La participation des clubs « coup de pouce clé » au « Prix des Premières Lectures », concours national de littérature jeunesse. L’abonnement mensuel pour chaque enfant au magazine Pirouette et abricot (pour les plus petits). Le partenariat mis en œuvre avec le musée FESCH se poursuit sans faillir et avec grand succès : des animateurs du musée se rendent régulièrement dans les clubs pour initier les enfants à l’art, qui s’exporte ainsi dans les quartiers; le résultat de leurs ateliers (création d’un petit musée personnel) sera mis en valeur par une exposition le 12 juin 2018. Une visite du Musée est proposée ce même jour à tous les parents, afin qu’ils soient au plus près des activités de leurs enfants, et découvrent ensemble les œuvres du Palais. Lors de cette cérémonie de clôture des clubs, chaque enfant reçoit un diplôme validant ses efforts et ses progrès, un livret de jeux de mots rigolos pour l’été et un cadeau surprise. Cette cérémonie se déroule à l’Espace Diamant, la grande galerie du Musée FESCH ne pouvant plus accueillir autant de public. Une pièce de théâtre (créée par la compagnie le Thé à 3 : Le petit NO) mettant en scène le livre lauréat du « Prix des Premières Lectures » (travaillés durant 2 mois) sera offerte aux enfants, aux parents et aux invités. Une évaluation nationale et locale qui mesure l’efficacité des clubs : 78% des enfants en sortent bons ou moyens lecteurs, des parents qui estiment pouvoir reprendre la suite et des enseignants reconnaissant la complémentarité de leur travail. Dans notre volet « soutien à la parentalité », la poursuite de clubs pour les parents peu francophones qui désirent s’investir plus dans la scolarité de leurs enfants : cours de français à partir des manuels scolaires des enfants ; 6 clubs « coup de pouce parents » proposés à toutes les écoles partenaires pour les parents maghrébins et portugais.

Un projet également en partenariat avec les écoles: « Ecole-parents-enfants- on se comprend » ; ateliers d’échanges pour les parents intéressés sur comment fonctionne l’école, comment mieux l’appréhender et s’investir dans le rôle de « parents d’élèves ». https://ouvrirlecoleauxparents.jimdo.com/ )



Organisation

Pilote du Dispositif de Réussite Educative : Laurent MARCANGELI, Maire d’Ajaccio

Copilote : Guy MONCHAUX, Directeur Académique de la Corse-du-Sud

Ville d’Ajaccio :

Frédéric PETRUCCI, Directeur Général Adjoint « Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des quartiers »

Cathy SANTI-RICCI, Coordinatrice du Dispositif de Réussite Educative et pilote des clubs.



La logistique des clubs (mallettes pédagogiques, ouvrages, conseils…), la formation des animateurs et l’évaluation annuelle est mise en œuvre par un ingénieur de l’Association « coup de pouce », Mme Estelle CAYLA.

Sigles

CLE Club de Lecture et d’Ecriture (destinés aux élèves de CP)

CLEM Club de Lecture d’Ecriture et de Mathématiques (destinés aux élèves de CE1)

CLA Club Langage (destinés aux enfants de Grande Section Maternelle)

DRE Dispositif de Réussite Educative

CGET Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (Partenaire financeur du DRE dans le cadre de la Politique de la Ville)

CAF Caisse d’Allocations Familiales (Financeur des clubs CLA et de l’atelier Ecole-parents-enfants-on se comprend)

